"Doživeli smo najtoplije leto ikad registrovano od početka merenja 1900. godine" rekla je ona u sedištu francuske meteorološke službe Meteo Frans, predstavljajući klimatski bilans ovog leta, koji za meteorologe traje od juna do kraja avgusta.Leto 2026. će ostati zabeleženo u istoriji, nastavila je minsitarka i pozvala da se bude na nivou izazova oko klimatskih pitanja.

"Pitanje koje treba sada sebi da postavimo je da saznamo kako će se nastaviti, ili će biti prvo u dugom nizu (leta) koja će nastaviti da obaraju rekorde, ili će biti momenat koji će nam omogućiti da budemo na nivou izazova prilagođavanja i smanjenja, odnosno smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte", rekla je ona, prenosi francuski Figaro.