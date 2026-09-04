Slušaj vest

Ovo leto u Francuskoj obeleženo vrućinama, sušom i ogromnim požarima bilo je najtoplije leto ikad zabeleženo u Francuskoj, izjavila je danas francuska ministarka za ekološku tranziciju Monik Barbi.

"Doživeli smo najtoplije leto ikad registrovano od početka merenja 1900. godine" rekla je ona u sedištu francuske meteorološke službe Meteo Frans, predstavljajući klimatski bilans ovog leta, koji za meteorologe traje od juna do kraja avgusta.Leto 2026. će ostati zabeleženo u istoriji, nastavila je minsitarka i pozvala da se bude na nivou izazova oko klimatskih pitanja.

"Pitanje koje treba sada sebi da postavimo je da saznamo kako će se nastaviti, ili će biti prvo u dugom nizu (leta) koja će nastaviti da obaraju rekorde, ili će biti momenat koji će nam omogućiti da budemo na nivou izazova prilagođavanja i smanjenja, odnosno smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte", rekla je ona, prenosi francuski Figaro.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"TEMPERATURE OD 50 STEPENI MOGUĆE" Alarmantna situacija u ovoj evropskoj zemlji, dramatično upozorenje klimatologa: Ulazimo u klimatsku fazu koju NE POZNAJEMO
Francuska omega blok
PlanetaEVROPA GORI, VRELI TALAS VEĆ STIGAO: Iako leto nije počelo kalendarski, ekstremno visoke temperature zabeležene su U OVIM ZEMLJAMA
PlanetaEKSTREMNI TOPLOTNI TALAS STIGAO U EVROPU: Pali prvi rekordi, a najgore tek dolazi! Evo kada će konačno stići zahlađenje (VIDEO)
epa-ap.jpg
PlanetaPOSLE PAKLENIH VRUĆINA, STIGLE I OLUJE: U Francuskoj zabeleženo 44.000 munja u samo jednom danu, u Poljskoj se utopilo 15 ljudi
evropavrucinaoluje.jpg