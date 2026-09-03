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Vlada Slovačke danas je odbacila dvanaestomesečno produženje paketa individualnih sankcija Evropske unije protiv Rusije, rekla su trojica diplomata za Politiko.

Sankcije koje su do sada mnogo puta produžavane za šest meseci ističu 15. septembra, a u Briselu su se nadali da će obezbediti duže produženje i izbeći ponovljene pregovore, ali svaki amandman zahteva jednoglasnu podršku svih 27 članica.

Šestomesečni ciklus obnove sankcija bio je kompromis, čija je namera bila da se privoli bivši mađarski premijer Viktor Orban, koji je svako produženje koristio da bi dobio neke ustupke.

Predstavnici 27 zemalja danas nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, a Slovačka je bila jedina koja se uzdržala.

Portparol slovačke vlade odbio je da komentariše i podelio je saopštenje Ministarstva spoljnih poslova u kom se navodi "da su u toku razgovori o redovnom šestomesečnom pregledu režima sankcija i očekuje se da će biti završeni do 15. septembra“.

Danas se razgovaralo i o tome da se još 27 pojedinaca i kompanija doda na listu sankcija i da se zamrzne sva njihova imovina u EU.

Evropska unija ima dva okvira sankcija za Rusiju - individualne i ekonomske. Prvobitno su i jedne i druge morale da se obnavljaju na svakih šest meseci, ali su ekonomske sankcije u junu produžene na 12 meseci, nakon što je Orban napustio funkciju, i sada će biti na snazi do jula 2027. godine.