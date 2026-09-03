Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Isporuka bi trebalo da bude završena do 2027. godine

Isporuka bi trebalo da bude završena do 2027. godine

Slušaj vest

Masovna proizvodnja više od 5.000 borbenih srednjeg i dugog dometa za Ukrajinu otpočela je danas u blizini Minhena, saopštila je nemačka odbrambena kompanija Auterion koja ih proizvodi u saradnji sa ukrajinskim Erlogiksom.

Prvi dronovi sklopljeni su u okviru narudžbine nemačke vlade, naveli su Auterion i ukrajinsko-nemačko zajedničko preduzeće Erlogiks.

Auterion, navodi Dojče vele, obezbeđuje softver za dronove zasnovan na veštačkoj inteligenciji, dok je Erlogiks zadužen za hardver.

Isporuka po toj narudžbini trebalo bi da bude završena do sredine 2027. godine.

Izvori iz industrije procenjuju vrednost narudžbine na oko 300 miliona evra, odnosno 348 miliona dolara.

Partnerstvo Auteriona i Erlogiksa uspostavljeno je u februaru ove godine.

Dronovi su deo podrške Berlina Ukrajini u sukobu sa Rusijom.

Kompanija Auterion ima sedište u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, ali veliki centar za razvoj softvera nalazi se u Minhenu.