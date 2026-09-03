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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je ubrzanje proizvodnje brzih dronova presretača za suprotstavljanje ruskim mlaznim bespilotnim letelicama "šahed" bilo glavno pitanje sednice štaba Vrhovnog komandanta.

"Glavno pitanje je ubrzanje svih procesa za proizvodnju brzih presretača protiv 'šaheda'. U Ukrajini postoje proizvođači koji mogu da izvrše ovaj zadatak. Prototipi su razvijeni, a radi se na tome da ovo novo oružje dostigne neophodan nivo efikasnosti", naveo je Zelenski na Telegramu.

On je rekao da se na sastanku razgovaralo i o mogućnostima uključivanja privatnog sektora u proizvodnju, isporuku i podešavanje pojedinih tipova sistema protivvazdušne odbrane.

Dron "šahed" Foto: Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Shutterstock

"Sveobuhvatan cilj je da naša odbrambena industrija i saradnja sa partnerima dostignu nivo koji će Ukrajini obezbediti dovoljan kvalitet i količinu upravo brzih dronova presretača i jeftinih raketa", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, to je potrebno kako bi se obezbedila zaštita Ukrajine u uslovima povećanja ruske proizvodnje brzih jurišnih vozila.

Zelenski je dodao da ukrajinske obaveštajne službe imaju informacije o planovima Rusije i da se resursi usmeravaju na odgovor na tu pretnju.

"Delovaćemo i asimetrično. Odgovarajuće operacije su odobrene", rekao je ukrajinski predsednik.

Kako je ranije izjavio vanredni savetnik ukrajinskog predsednika za razvoj tehnoloških oblasti odbrane Sergij Beskrestnov, u

Ukrajini se testiraju najmanje četiri tipa presretača namenjena borbi protiv ruskih mlaznih bespilotnih letelica.