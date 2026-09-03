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Četiri osobe optužene za ubistvo novorođene devojčice, koja je navodno zadobila 33 rane u 15 odvojenih uboda nožem, ići će na suđenje sledeće godine, odlučila je sudija.

Optuženi i optužnica

Majka bebe, Andrea Skopova (20), plakala je tokom celog ročišta dok se u četvrtak pojavljivala pred Krunskim sudom u Šefildu sa Peterom Horvatom Mlađim (19), Peterom Horvatom Starijim (38) i Ninom Horvatovom (37). Optuženi, koji su svi slovački državljani, terete se za ubistvo novorođenčeta koje je imenovano samo kao Beba S.

Ranije ove nedelje, sud je obavešten da je telo bebe pronađeno u nedelju u pomoćnom objektu na jednoj adresi u oblasti Vinkobank u Šefildu. Horvat Mlađi, Horvat Stariji i Horvatova, svi iz ulice Holivel Hajts, kao i Skopova, iz ulice Robi u Graimstorpu u Šefildu, takođe su optuženi za izazivanje ili dopuštanje smrti deteta, kao i za ometanje pravde čišćenjem mesta navodnog zločina.

Majka bebe plakala tokom ročišta

Petnaestogodišnja devojčica, čije ime ne može biti objavljeno, takođe se pojavila na istom ročištu u četvrtak, optužena za isto krivično delo ometanja pravde.

Svih petoro optuženih sedelo je u optuženičkoj klupi iza stakla, dok ih je 26 članova njihove porodice posmatralo sa galerije za javnost.

Pored njih je stajalo sedam pripadnika obezbeđenja i drugo osoblje, kao i dva tumača za slovački jezik. Skopova i 15-godišnja devojčica plakale su tokom celog ročišta.

Neki ljudi na galeriji takođe su bili u suzama, a jedna žena je nekontrolisano plakala dok su optuženi napuštali optuženičku klupu, zbog čega je sudija naložila da se isprazne mesta za javnost.

Odluka suda i detalji zločina

Sudija je odredila 12. april sledeće godine kao datum početka suđenja, navodeći da se očekuje da će trajati šest do sedam nedelja. Sudija je svim optuženima odredila pritvor i zakazala sledeće ročište za 2. oktobar.

U sredu je tužilac Luk Hopkinson rekao Prekršajnom sudu u Šefildu da je Skopova majka bebe. Otac je nepoznat, rekao je Hopkinson. Skopova je devojka optuženog Horvata Mlađeg, koji je sin dvoje preostalih punoletnih optuženih.

Beba S je pronađena umotana u peškir i stavljena u plavu torbu u pomoćnom objektu na adresi u ulici Holivel Hajts. Gospodin Hopkinson je izjavio da je zadobila 33 rane nastale od 15 "odvojenih uboda nožem". Tužilac je rekao da je imala rane po "licu i trupu – sa prednje i zadnje strane".