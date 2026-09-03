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Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je zaplenu ruskog broda u Norveškoj, sprovedenu na zahtev ukrajinske kompanije Naftogaz, činom „državnog terorizma“ i ocenio da takvi potezi dodatno otežavaju mogućnost mirovnih pregovora.

Norveške vlasti zaplenile su ruski brod nakon što Moskva nije isplatila 4,22 milijarde dolara, zajedno sa pripadajućim kamatama i pravnim troškovima, ukrajinskom Naftogazu. Reč je o odšteti za imovinu kompanije koju je Rusija oduzela nakon aneksije Krima 2014. godine.

„Svedočimo otmicama civilnih plovila i napadima na trgovačke brodove, a sada čujemo i za pretnje napadima na civilne avione“, rekao je Putin.

„To je, naravno, manifestacija državnog terorizma. Takvi postupci bez sumnje otežavaju bilateralne mirovne pregovore“, dodao je ruski predsednik.

Naftogaz vodi pravne sporove protiv Rusije još od 2016. godine, zahtevajući nadoknadu za imovinu oduzetu na Krimu. Arbitražni sud u Hagu je u aprilu 2023. naložio Rusiji da ukrajinskoj kompaniji isplati 3,64 milijarde evra, uz kamate i troškove postupka. Moskva do danas nije isplatila taj novac.

Foto: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Zaplenjen je brod „Profesor Molčanov“ u ruskom vlasništvu, koji se koristi za komercijalna ekspedicijska krstarenja, između ostalog i prema norveškom arhipelagu Svalbard.

Prema Naftogazu, zaplenu je 31. avgusta naložio Okružni sud u Nord-Tromsu i Senji. Brodu je zabranjeno da napusti Barencburg, naselje na Svalbardu, dok je guverner tog arhipelaga dobio nalog da spreči njegovo isplovljavanje.

„Rusija ne može da izbegne odgovornost tako što će jednostavno ignorisati međunarodnu arbitražnu presudu“, izjavio je vršilac dužnosti izvršnog direktora Naftogaza Sergij Fedorenko.

Ruski brod "Profesor Molčanov" Foto: Printskrin You Tube

Ukrajinska kompanija najavila je da se neće zaustaviti na ovom brodu, već da će nastaviti da traži rusku imovinu širom sveta kako bi naplatila dosuđenu odštetu.

„Nastavićemo da tražimo rusku imovinu širom sveta sve dok ne bude naplaćena odšteta dosuđena Naftogazu i drugim kompanijama iz naše grupe“, poručili su iz kompanije.

Naftogaz već vodi postupke za prinudnu naplatu u više država, među kojima su SAD, Francuska, Velika Britanija i Finska. Deo ruske imovine u tim zemljama već je zamrznut.

Moskva osporava te postupke i tvrdi da o pojedinim merama nije bila unapred obaveštena. Zaplena broda u Norveškoj sada je dodatno zaoštrila odnose, a Putin je slučaj povezao i sa izgledima za eventualne pregovore o okončanju rata u Ukrajini.