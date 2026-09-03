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Konzervativna administracija premijerke Italije Đorđe Meloni postala je danas najdugovečnija u istoriji ove zemlje, poznate po kratkovečnim vladama posle Drugog svetskog rata.

Vlada Meloni je danas 1.413. dan na vlasti bez prekida, čime je prestigla rekord vlade Silvija Berluskonija iz perioda 2001. do 2005. godine.

Posle Drugog svetskog rata, Italija je kao republika promenila 68 vlada. Nijedna još nije uspela da izdrži pun petogodišnji mandat. Berluskonijeva je tome bila najbliža, ali je kriza vlade naterala Berluskonija da nakratko podnese ostavku pre no što je formirao novi kabinet.

Meloni - čiji se uspeh na čelu Italije obično povezuje sa njenim instinktom za preživljavanje a ne za njena dostignuća - proslaviće sa svojom strankom postavljeni rekord u petak, to jest sutra u Bariju, na obali Jadranskog mora. ;Biće to veliki predizborni skup.

Sa svojim direktnim i pragmatičnim pristupom, Meloni - inače prva žena na čelu italijanske vlade - uspela je da izbegne zapadanje u krize i da gubi poslanike i ministre, što je bila ključna boljka njenih prethodnika. ; Rezultati - ili manjak rezultata - iz ovog nekarakterističnog perioda stabilnosti mogli bi naposletku definisati zaostavštinu Meloni i definisati njene šanse da ponovo postane premijerka.

Foto: Zorana Jevtić

Kada je došla na vlast u oktobru 2022. godine, ne samo što je bila prva italijanska premijerka već i prva osoba na čelu vlade čija stranka ima neofašističke korene, pa su je evropski saveznici i tržišta posmatrali sa nervozom.

Ali Meloni je uglavnom rukovodila zemljom pragmatično i čvrsto je podržavala Ukrajinu nakon ruske invazije. Takođe je sarađivala sa evropskim institucijama i držala sa finansijske discipline.

Imala je dobar odnosa sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, što joj je sve do skora bio njen najuočljiviji spoljnopolitički adut.

Od kada je došla na vlast, njena koalicija se nije promenila, što je retkost u modernoj Italiji i ključni oslonac njene kampanje za reizbor.

Izbori u Italiji biće održani krajem 2027. godine, i više niko ne postavlja pitanje može li Meloni da vlada, a pitanje je da li birači veruju da njena vlada zaslužuje još jedan mandat.