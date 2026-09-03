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Na aerodromu u Lajpcigu u Nemačkoj, početkom avgusta pronađen je dron sa između 600 i 800 grama vojnog eksploziva, koji je udario u krilo ukrajinskog teretnog aviona. Istraga je na istom području pronašla ukupno tri drona sa eksplozivom i SIM karticama, kao i mesto u blizini gde je pre samog napada zabeležena manja eksplozija antene koja je služila kao stanica.

Nemačka je zvanično optužila ruske vojne obaveštajne službe za ovaj napad i nazvala ga činom hibridnog rata. Iz Moskve, međutim, poručuju da za takve optužbe nema dokaza i da je reč o nagađanjima. U međuvremenu, na železničkoj stanici u Briselu uhapšen je muškarac koji je u torbi nosio kalašnjikov.

O tome da li je Evropa suočena sa novom vrstom sukoba, za emisiju "Usijanje" kod voditeljke Silvije Slamnig, govorili su general Vinko Pandurević, stručnjak za spoljnu politiku Branimir Đokić i Marko Matić iz Centra za odgovorne medije.

Intenzivna faza Hibridnog rata

Govoreći o tome kome treba verovati kada je reč o incidentu u Lajpcigu, general Vinko Pandurević ocenio je da je situacija veoma složena i da postoje različiti scenariji.

- Postoji ona poslovica: "Da li verujete svojim očima ili mojoj reči?" Situacija je veoma slična. Ono što ovaj incident pokazuje jeste pogoršanje odnosa između Rusije i Nemačke, odnosno između Rusije i Evropske unije, posebno nekih država članica. Nemački zvaničnik Wadephul je rekao da su ruski i nemački narod tradicionalno prijateljski, ali da su Rusi izabrali pogrešno rukovodstvo. To je otprilike kao kada bismo mi rekli da su Srbi dobar narod, ali da su izabrali pogrešne lidere. Međutim, ono što se sada dešava jeste da je ovo deo jedne, rekao bih, naročito intenzivne faze hibridnog rata. Čak bih rekao da je termin "svetski hibridni rat" veoma blizu onome što se danas dešava - rekao je Pandurević.

On je podsetio da se o hibridnom ratu intenzivno govori godinama, navodeći da je još 2017. godine, nakon rusko-beloruske vojne vežbe na istočnom krilu NATO, posebno intenzivirana priča o ruskom hibridnom delovanju u Istočnoj Evropi i na Zapadnom Balkanu.

- Ja sam pratio i identifikovao oko 12 različitih manifestacija hibridnog rata za koje je Rusija bila optuživana. Tu su bile priče o Zapadnom Balkanu, bezbednosti Baltika, pa čak i o povećanoj radioaktivnosti na Severnom polu. Sve se to nastavilo i intenziviralo nakon početka sukoba u Ukrajini. Kada me pitate da li je svih tih 12 stvari bilo tačno, moj odgovor je - da, bilo je. Zato sada moramo da posmatramo i ovaj slučaj u širem kontekstu - rekao je general.

Pandurević je naveo i da je Rusija u prethodnom periodu upozoravala zemlje koje pomažu Ukrajini.

- Logično je da možemo da pretpostavimo da je ovo ruska akcija koja ima za cilj da naruši bezbednost i unese nervozu u zapadne zemlje. Ali isto tako može biti i ukrajinska ili zapadna provokacija sa ciljem da se Rusija isprovocira i da joj se potom pripiše odgovornost, jer se svaka ovakva stvar automatski vezuje za Rusiju. Ako je Rusija poslala dron, onda je pitanje zašto na njemu nema nekakve oznake, adrese, "made in Moscow"? Dakle, obe varijante su moguće. Moguće je da je u pitanju zapadna ili ukrajinska provokacija, a moguće je i da je to ruski način hibridnog ratovanja u oblasti bezbednosti. To nije klasičan terorizam, ali ima elemente koji podsećaju na takvo delovanje - rekao je Pandurević.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o tome koliko bi posledice bile ozbiljne da je eksploziv u dronu detonirao, general je upozorio da količina od 600 do 800 grama vojnog eksploziva nije zanemarljiva, naročito u blizini aviona.

- Sve zavisi koja je vrsta vojnog eksploziva, da li je u pitanju najrazorniji eksploziv ili nije, ali 600 grama je velika količina eksploziva, pogotovo kada je u pitanju avion, taj transportni ukrajinski, koji je pun, verovatno, ne bombonama i ne znam čim drugim, nego nečim što može dodatno da doprinese posledicama - rekao je Pandurević.

Ne sme da pređe granicu otvorenog rata

Branimir Đokić objasnio je da slučaj u Nemačkoj nije prvi put da se sumnjivi dronovi pojavljuju iznad evropskih aerodroma i vojnih objekata, ali da je specifično to što je Berlin sada prvi put javno direktno optužio Rusiju.

- Ovo nije prva ovakva situacija. Imali smo slične slučajeve, aerodromi u Nemačkoj, Holandiji, možda i Belgiji bili su zatvarani zbog sumnjivih dronova. Često se govorilo da su "moguće ruski", ali nikada ranije nije bilo zvanične optužbe Rusije. Ako je Nemačka toliko puta mogla da optuži Rusiju, a nije, onda nema mnogo razloga da sada izmišlja. Ovo je prvi put da su javno rekli da je Rusija odgovorna - rekao je Đokić.

Prema njegovim rečima, nemačka istraga navodno je identifikovala više osoba koje su učestvovale u operaciji.

- Govori se o četiri osobe koje su učestvovale, a dve su identifikovane. Jedan je Rus iz Litvanije, drugi je Belorus sa ruskim pasošem koji je ušao u Evropsku uniju preko Italije. Navodno imaju DNK tragove, tragove sa mobilnih kartica, a verovatno su korišćeni i sistemi video-nadzora. Kada se sve to spoji, onda je to već ozbiljan paket dokaza. Mi nemamo njihovo priznanje, ali DNK je mnogo jači dokaz od nečijeg iskaza. Ako je to zaista pronađeno, onda Nemci verovatno imaju mnogo više dokaza nego što su javno saopštili - naveo je on.

Foto: Kurir Televizija

Đokić je objasnio i šta podrazumeva pod terminom hibridni rat.

- Hibridni rat je upotreba svih raspoloživih sredstava protiv protivnika, ali do nivoa koji ne izaziva otvoreni oružani odgovor. To su asimetrične metode, takozvane aktivne mere, propaganda, dezinformacije, incidenti niskog intenziteta i jedan dugoročan proces. Cilj je da iscrpite protivnika, da promenite javno mnjenje ili da naterate političare da reaguju na način koji vama odgovara. Ako reakcija postane previše jaka, onda smanjite aktivnost, pa je posle ponovo povećate. Na taj način protivnika držite u stanju stalne iscrpljenosti - objasnio je Đokić.

On je dodao da se slične metode, prema njegovim rečima, koriste već godinama.

- Sada je problem što je sukob postao javan. Više ne može tako lako da se sakrije. Imali smo incidente u Velikoj Britaniji, trovanja, ubistva u Nemačkoj ruskih, odnosno ljudi za koje se sumnjalo da su bili protivnici ruskog sistema, a u nekim slučajevima su sudovi zaključivali da iza toga verovatno stoji ruska država, odnosno Putin. Sada to više ne može da se gura pod tepih. Ovo jeste pravi hibridni sukob, jer je cilj da se utiče na evropsko javno mnjenje, da se ljudi uplaše i da se političari izvrše pritisak kako bi smanjili podršku Ukrajini i izbegli eskalaciju - rekao je on.

DNK ključni dokaz

Marko Matić je naveo da su, prema informacijama o istrazi, pronađeni DNK tragovi i identifikovane osobe za koje se sumnja da su povezane sa ruskom vojnom obaveštajnom službom.

- Lavrov je rekao da je dron samo ličio na ruski mehanizam, ali ovde je ključna stvar da su pronađeni DNK tragovi i da su identifikovane dve osobe. Jedna je imala letonski pasoš, druga beloruski pasoš, ali rusko državljanstvo. Zna se kako su i kada ušli u Evropsku uniju, a prema navodima istrage, radi se o saradnicima ruske vojne obaveštajne službe. To su ozbiljne stvari koje moraju da se dokažu, ali DNK trag nije nešto što se tek tako pojavi na opremi - rekao je Matić.

Posebno je skrenuo pažnju na navode da su osumnjičeni nakon svega napustili Evropu preko Srbije.

- Obojica su se, prema tim informacijama, vratila u Rusiju preko Srbije. To, naravno, ne znači da je baza bila u Srbiji, niti da je Srbija učestvovala u tome. Srbija ima direktnu avio-liniju sa Moskvom i zbog toga je to najlakša ruta. Međutim, postoji još jedna stvar. U Kanjiži je nedavno pronađen eksploziv i uhapšene su osobe, a nemačka služba je tražila informacije od Srbije. Mehanizam pakovanja eksploziva u limenke, koji je pronađen kod tog drona u Lajpcigu, gotovo u potpunosti odgovara opremi pronađenoj kod ljudi uhapšenih u Srbiji. Zbog toga postoji mogućnost da je Srbija bila korišćena ili zloupotrebljena kao svojevrsni čvor za transport opreme ilegalnim kanalima, jer je iz Rusije ili Belorusije teže uneti nešto direktno u Evropsku uniju, dok je iz Srbije to lakše. Naše bezbednosne službe se time bave i treba sačekati dokaze - rekao je Matić.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o ruskom demantovanju, Matić je ocenio da je očekivano da Moskva odbaci optužbe.

- Naravno da Rusija to negira. Nijedna država neće reći: "Da, mi smo poslali dron". Države uglavnom ne priznaju terorističke napade, jer bi time priznale kršenje međunarodnog prava i praktično sebe stavile u poziciju odmetnute države. Imali smo retke situacije poput Gadafija i slučaja Lokerbi, ali to su izuzeci. Zato samo rusko negiranje nije dokaz ni da jesu, ni da nisu odgovorni. Moramo da gledamo dokaze koje istraga bude iznela - rekao je Matić.

On je naveo da se, prema njegovim informacijama, u Evropi već dešava niz incidenata koje smatra delom šireg hibridnog delovanja.

- Svakog dana imamo takve stvari. Bilo je požara u fabrikama dronova u Slovačkoj, nedavno i u Italiji, dva slučaja u Nemačkoj, u Brandenburgu i u blizini Kelna, zatim požari na trafostanicama, pa čak i slučaj projektila koji je pogodio objekat u blizini termoelektrane. Sve su to stvari koje treba posmatrati u širem kontekstu - zaključio je Marko Matić.

02:55 Dron sa eksplozivom pokrenuo lavinu optužbi! Stručnjaci upozorili na dronove, eksploziv i tajne operacije Izvor: Kurir televizija

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