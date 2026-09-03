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Letelica nije ušla u poljski vazdušni prostor

Letelica nije ušla u poljski vazdušni prostor

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Poljski borbeni avioni presreli su ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, na oko 40 kilometara od obale.

To je drugi takav incident ove nedelje, u okviru onoga što stručnjaci nazivaju pokušajima Moskve da testira odgovor NATO-a, prenosi danas Tvp world.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da je avion presretnut severno od Ustke, primorskog grada na severu Poljske.

On je rekao da je avion leteo sa isključenim sistemima za identifikaciju, čime je "predstavljao pretnju za civilno vazduhoplovstvo".

Kako se navodi, letelica nije ušla u poljski vazdušni prostor.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su poljski borbeni avioni u ponedeljak presreli još jedan ruski Il-20, na oko 30 kilometara severno od Lebe, još jednog grada na poljskoj obali Baltika.

I taj avion je ostao van poljskog vazdušnog prostora.

Posle incidenta u ponedeljak, Kosinjak-Kamiš je opisao takve ruske letove kao pokušaje testiranja poljskih "sistema odvraćanja i protivvazdušne odbrane".

Ruski avion Il-20 Foto: YT Screenshot

Takvi susreti postali su sve češći otkako je Moskva 2022. godine pokrenula invaziju punog obima na Ukrajinu, pri čemu ruski vojni avioni često lete blizu vazdušnog prostora NATO-a bez podnošenja planova leta ili uključivanja transpondera.

Ovi letovi redovno podstiču poljske i savezničke borbene avione na hitno poletanje radi identifikacije i praćenja ruskih letelica.

Ruska vojna avijacija u regionu prati se i putem NATO misije za zaštitu vazdušnog prostora Baltika, u okviru koje saveznički avioni patroliraju vazdušnim prostorom iznad baltičkih država, podseća poljski kanal.

Poljska je u stanju povišene pripravnosti zbog mogućih narušavanja vazdušnog prostora nakon što je ruska krstareća raketa H-101 ušla u zemlju tokom napada velikih razmera na Ukrajinu krajem jula.

Projektil, za koji su poljski zvaničnici naveli da je nosio "značajnu količinu" eksploziva, pao je u blizini mesta Tarnava-Kolonija u istočnoj Poljskoj, na oko 80 kilometara od ukrajinske granice, napravivši pritom krater širine nekoliko metara.

Do ovog najnovijeg slučaja presretanja dolazi u trenutku pojačanih tenzija na istočnom krilu NATO-a i rastuće zabrinutosti u Poljskoj i drugim delovima Evrope zbog ruskih vojnih aktivnosti i sumnji na hibridne operacije.

Varšava je danas pozvala ruskog ambasadora Georgija Mihna kako bi izrazila "snažnu osudu ruskog državnog terorizma", nakon niza incidenata koji se pripisuju Moskvi, a za koje se sumnja da su akti sabotaže.

Ovaj potez usledio je nakon što je Poljska izrazila solidarnost sa Nemačkom povodom pokušaja napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Lajpcig-Hale početkom avgusta. Nemačke vlasti su u utorak za taj incident okrivile Rusiju.