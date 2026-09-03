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Ekstremno desničarski izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvirpredstavio je danas plan za iseljavanje velike većine palestinskog stanovništva iz Pojasa Gaze, koji naziva "dobrovoljnom emigracijom", a među ključnim zahtevima njegove stranke za ulazak u narednu vladu biće formiranje posebnog ministarstva za emigraciju.

Itamar Ben Gvir Foto: Printskrin X

"Umesto iluzija o miru sada, potrebne su nam akcije za emigraciju sada. Umesto kopanja tunela, vreme je za pakovanje kofera", rekao je Ben Gvir, preneo je Tajms of Izrael.

On je dodao da će osnivanje i rukovođenje "Ministarstvom za emigraciju" biti među glavnim zahtevima stranke Jevrejska snaga za ulazak u narednu vladu.

Stranka obećava emigrantima "paket za integraciju", koji bi uključivao pomoć za putovanje, početni smeštaj, stručnu obuku, zapošljavanje i podršku u periodu do 24 meseca, kao i novčane isplate državama domaćinima u zavisnosti od broja stanovnika Gaze koje bi prihvatile.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Prema navodima stranke, kao moguće destinacije razmatraju se Turska, Etiopija, Kongo i neke, za sada neimenovane, arapske zemlje.

Jevrejska snaga navodi da bi za sprovođenje plana u početku bilo potrebno 10 milijardi izraelskih šekela, odnosno oko tri milijarde dolara, a potom do 50 milijardi šekela, odnosno oko 15,2 milijarde dolara, kroz sredstva koja bi odgovarala međunarodnom finansiranju.

Plan, nazvan "Razdvajanje 710", predstavlja aluziju na izraelsko povlačenje iz Gaze 2005. godine i napad palestinskog militantnog pokreta Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, za koji deo izraelske desnice delimično krivi upravo povlačenje iz Gaze.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Ben Gvirov plan predviđa iseljavanje 250.000 stanovnika Gaze u prvoj godini, 1,11 miliona u roku od tri godine i 1,86 miliona u narednih sedam godina.

Predlog je iznet dan nakon što je izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao da se i dalje razmatraju planovi za omogućavanjemasovne emigracije iz Gaze i da ih je američki predsednik Donald Tramp samo "zamrznuo".

Tramp je u februaru 2025. godine prvobitno predložio preseljenje oko 2,3 miliona stanovnika Gaze, nakon čega je Izrael osnovao direktorat pri Ministarstvu odbrane zadužen za sprovođenje onoga što su zvaničnici nazivali "dobrovoljnom emigracijom".

Tramp je kasnije odustao od tog predloga zbog međunarodnog protivljenja i nedostatka zemalja koje bi bile spremne da prihvate stanovnike Gaze.