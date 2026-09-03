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Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev tvrdi da se sadašnja nemačka vlada vraća nacističkim metodama svojih predaka.

"Neverovatne stvari se dešavaju u Nemačkoj. Sadašnje nemačko rukovodstvo, savezni kancelar i nekoliko njegovih saradnika krenuli su putem zaboravljanja rezultata Drugog svetskog rata", rekao je Medvedev, odgovarajući na pitanja televizije RT tokom posete Sibirskom federalnom okrugu.

"Ovo je čak i iznenađujuće jer se čini da je njihov stav donedavno bio drugačiji. Ali danas, sadašnji savezni kancelar i njegovi saradnici zapravo nastavljaju tužan rad svojih prethodnika, za neke su rođaci, a za druge možda ideološki uzori. Dakle, ponašaju se kao neonacisti koji pokušavaju da vode borbu protiv naše zemlje na razne načine", rekao je Medvedev.

Upozorio je da će antiruska politika koju vode nemačke vlasti imati ozbiljne posledice po ekonomiju zemlje. "Sve ovo će imati izuzetno ozbiljne posledice i po nemačku ekonomiju i po njene građane, jer su već mnogo izgubili zbog odbijanja saradnje sa Rusijom", rekao je on.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Medvedev je istakao da ako Berlin nastavi sa svojom antiruskom politikom, posledice "mogu biti drugačije". "Ministarstvo odbrane je ranije upozorilo na ovo, kao i drugi zvaničnici", naglasio je.

Nemci optužili Rusiju za napad

U utorak je Nemačka zvanično optužila Rusiju za organizovanje napada dronom na aerodrom u Lajpcigu i najavila niz mera protiv Moskve. Ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je da će Berlin krajem meseca zatvoriti ruski konzulat u Bonu i raskinuti sporazum o kulturnom centru Ruski dom u Berlinu.

Nemačka će takođe pooštriti kontrolu ulaska za ruske državljane i zatražiti dodatne sankcije Evropske unije protiv ruskih pojedinaca, a ruski ambasador je pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova. Berlin je takođe najavio jači pritisak na takozvanu rusku "flotu u senci", koja se koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija uvedenih zbog invazije na Ukrajinu.