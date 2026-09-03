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Ukrajina još nije spremna za članstvo u Evropskoj uniji jer je u ratnom sukobu i nije ispunila obećanje o vraćanju prava mađarskoj manjini u Zakarpatju, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

Na pitanje o spremnosti Ukrajine za članstvo, Mađar je odgovorio da je reč o "zemlji koja je u ratu" i da "jasno nije spremna za ulazak u Evropsku uniju".

- Šta god lideri EU ili države članice pokušavali da sugerišu Ukrajini, smatram da je to pogrešno - rekao je Mađar.

Dodao je da Kijev još nije ispunio dogovor s Budimpeštom o vraćanju prava etničkim Mađarima u Zakarpatju, koja su im oduzeta nakon 2015. godine, i ustvrdio da ne vidi napredak u sprovođenju tog sporazuma.

Foto: FABIO CIMAGLIA/ANSA

Pregovori pod uslovima

Mađar je potvrdio da je njegova vlada pristala na početak pristupnih pregovora sa Ukrajinom, ali se protivi ubrzavanju procesa iz političkih razloga. Istakao je da odluka mora da se zasniva isključivo na stvarnim postignućima zemlje kandidata.

Prema njegovim rečima, kada se proces završi, konačna odluka o prijemu Ukrajine u Evropsku uniju u Mađarskoj će biti doneta na nacionalnom referendumu.

I prethodna mađarska vlada, koju je predvodio Viktor Orban, protivila se ubrzanom prijemu Ukrajine u EU. Tadašnji zvaničnici isticali su da je zemlja u sukobu sa Rusijom i da ne ispunjava kriterijume za članstvo u evropskoj zajednici.