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Sjedinjene Američke Države uvele su danas nove sankcije protiv pet kubanskih kompanijai Fidela Ernesta Kastra Kalisa, unuka bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra, u okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsednika Donalda Trampa na komunističku vlast u Havani.

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da su na ažuriranu listu sankcionisanih, između ostalih, uvršteni kubanska državna banka "Banco Eksterior de Kuba", kompanija "Komersijal Kupet SA", koja se bavi prodajom goriva i maziva, veletrgovac mašinama "ABAPET", kao i kompanije "CEXNI" i "NIKAROTEK", povezane sa rudarskom industrijom.

Na listi se, navodi Blumberg, nalazi i 31-godišnji Fidel Ernesto Kastro Kalis, sin Alehandra Kastra Espina, visokog zvaničnika kubanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je pod američke sankcije stavljen u junu.

Prema saopštenju američkog Stejt departmenta, Fidel Ernesto Kastro Kalis sankcionisan je kao punoletni član porodice drugih sankcionisanih pripadnika porodice Kastro.

Foto: Ramon Espinosa/AP

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da najnovije sankcije predstavljaju deo politike predsednika Trampa usmerene ka "slobodnoj Kubi", uz demontiranje finansijskih mreža kubanske vlasti, represivnog aparata i struktura moći koje potiču iz perioda porodice Kastro.

Njegov deda Raul Kastro, koji ima 95 godina, bio je jedan od ključnih učesnika Kubanske revolucije 1959. godine i preuzeo je vođenje zemlje 2006. godine, nakon što se njegov brat Fidel Kastro razboleo.

Raul Kastro bio je predsednik Kube do 2018. godine, ali je i nakon toga zadržao značajan politički uticaj.

Drugi Raulov unuk, Raul Giljermo Rodrigez Kastro, koji je bio pomenut kao mogući kontakt u neuspelim pregovorima Vašingtona i Havane, za sada nije obuhvaćen sankcijama.

Američka administracija je od maja, kada je proširila režim sankcija protiv Kube, uvela kaznene mere protiv najmanje 86 pojedinaca i kompanija.