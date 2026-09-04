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Centralna misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima je na dohvat ruke, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, tokom sastanka sa Generalštabom izraelske vojske.

"Režim sada posustaje, slabiji je nego ikad. Bori se za opstanak. Uveren sam u našu sposobnost da jednom za svagda uklonimo pretnju, da srušimo ovaj režim", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je ocenio da "nije slučajnost" što Iran napada sve druge mete osim Itraela.

Poručio je Teheranu da se "ne zamera" Izraelu.

"Ako ste išta naučili, ne zamerajte nam se. Snažni smo, odlučni i jedinstveni u tome da pobedimo", rekao je on.

Ranije danas izraelski minsitar odbrane Izrael Kacje rekao da će, u slučaju da Iran pokrene napade, izraelska vojska ciljati svu infrastrukturu režima, uključujući energetsku infrastrukturu.