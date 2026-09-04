Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nemačka policija istražuje moguću povezanost dva napada na elektroenergetsku mrežu u pokrajinama Brandenburg i Severna Rajna-Vestfalija, nakon što je u vezi sa sabotažom kod elektrane Janšvalde pronađeno pismo u kojem se preuzima odgovornost za napad.

"Autentičnost pisma predmet je dalje istrage i u ovom trenutku ne može ni da bude potvrđena ni opovrgnuta", rekla je portparolka policije, ne navodeći kada bi rezultati provere mogli da budu poznati, javlja Špigel.

Policija je u sredu pre podne nastavila istragu u trafostanici u Turnov-Prejlaku, zbog čega je nekoliko sati ponovo bila zatvorena pokrajinska saobraćajnica 50.

U istrazi sabotaže elektroenergetske mreže policija, između ostalog, proverava sumnje na formiranje terorističkog udruženja. Istražitelji tragaju za dokazima i počiniocima, a policija je primila više dojava građana koje se trenutno proveravaju.

Nepoznate osobe su u utorak ujutro pomoću improvizovanih letećih naprava, nalik raketama za vatromet, usmeravale provodljivi materijal prema dalekovodima visokog napona.

Do sada je pronađeno više od 12 takvih naprava, dok prema podacima operatora mreže, nije prekinuto snabdevanje električnom energijom.

Nekoliko sati kasnije došlo je do kvara na trafostanici u Bergajmu kod Kelna. I u tom području su, prema navodima nadležnih, pronađene lansirne naprave i pirotehnička sredstva.

Foto: Shutterstock

"Pokazatelji ukazuju na to da su obe sabotaže deo koordinisanog napada na naše snabdevanje energijom", rekao je ministar unutrašnjih poslova Brandenburga Jan Redman.

Napadi su povezani?

Ministar unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije Herbert Rojl ocenio je da je povezanost napada verovatna.

U slučaju više sabotaža izvedenih prethodnih godina, nemačke bezbednosne službe sumnjale su na levičarske ekstremiste, između ostalog i zbog toga što su u pojedinim slučajevima pronađena pisma kojima se preuzimala odgovornost i koja su istražitelji ocenili kao autentična.

Redman je, međutim, rekao da se način izvršenja napada u Brandenburgu razlikuje od ranijih slučajeva. Istovremeno, prema njegovim rečima, za sada nema naznaka "da iza napada stoji neka strana sila i da su korišćene obaveštajne metode".

Kao odgovor na sabotažu elektroenergetske mreže, vlasti Brandenburga najavile su osnivanje novog bezbednosnog centra i ubrzavanje zakonodavnih procedura usmerenih na zaštitu kritične infrastrukture.

Prema Redmanovim rečima, informacije pokrajinske službe za zaštitu ustavnog poretka, policije, službi za zaštitu od požara i civilne zaštite biće objedinjene u takozvanom "bezbednosnom centru od 360 stepeni".