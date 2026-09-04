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Završena je druga uzastopna noć poremećaja u aviosaobraćaju na moskovskim aerodromima u ranim jutarnjim satima u petak, 4. septembra, dok se novi talas dronova približavao Moskvi, nakon što su dan ranije zabeležena brojna otkazivanja i kašnjenja letova, kao i povremena ograničenja vazdušnog saobraćaja.

1/5 Vidi galeriju Napad dronovima na Moskvu i zatvaranje četiri glavna aerodroma Foto: Printscreen/X

Aerodrom Gagarin u Saratovutakođe je rano u petak uveo nova ograničenja, čime su poremećaji prošireni i van područja Moskve.

Najnoviji talas predstavlja drugu noć sve većeg pritiska na ruski vazduhoplovni sistem, nakon upozorenja predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog 1. septembra da će ruski vazdušni prostor biti sve nebezbedniji kako Ukrajina bude širila operacije dronovima velikog dometa.

Na stotine otkazanih i odloženih letova

Flightradar24 je 2. septembra zabeležio 21 otazan i 235 odloženih letova na aerodromu Šeremetjevo, dok je Vnukovoimalo 22 otkazana i 94 odložena leta - ukupno 43 otkazana i 329 odloženih letova.

Najmanje 27 međunarodnih letova iz Moskve i ka Moskvi takođe je otkazano, što je pogodilo aviokompanije među kojima su Pegasus Airlines, Turkish Airlines i FlyDubai.

Od 2. do 3. septembra ograničenja su proširena na sva četiri moskovska aerodroma - Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo i Žukovski - kao i na aerodrome u Sočiju, Gelendžiku, Penzi, Saratovu, Jaroslavu i Nižnjem Novgorodu.

Samo na Šeremetjevu i Vnukovu poremećeno je više od 120 letova.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin rekao je da je između jutra 2. septembra i podneva 3. septembra čak 548 dronova letelo ka Moskovskoj oblasti, od kojih je 143 presretnuto dok su se približavali glavnom gradu.

Avioni preusmeravani ka drugim aerodromima

Poremećaji su primorali i avione koji su leteli ka Moskvi da promene odredište. Aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu prihvatio je nekoliko letova koji su prvobitno bili namenjeni Moskvi, dok je Nižnji Novgorod primio 16 letova.

Podaci Flightradar24, koje je citirao Radio Slobodna Evropa, pokazali su da su se u četvrtak četiri ruska aerodroma našla među pet aerodroma u svetu sa najvećim poremećajima u avio-saobraćaju.

Ukrajinski stručnjak za avijaciju Valerij Romanenko rekao je za RSE da bi cilj Kijeva mogao da bude održavanje dugotrajnog pritiska, a ne samo privremeno zatvaranje aerodroma.

- Strategija je da se ovi aerodromi učine neupotrebljivim - rekao je on, ocenjujući da bi ponovljeni napadi dronovima mogli da primoraju Rusiju da preusmeri značajne resurse protivvazdušne odbrane na zaštitu velikih vazduhoplovnih čvorišta.

Aleksandar Lanetski, izvršni direktor litvanske kompanije za posredovanje u trgovini avionima Friendly Avia Support, rekao je za "Current Time" da bi dugotrajni poremećaji u Moskvi mogli da se odraze na čitavu Rusiju, zbog ogromne teritorije zemlje i njene zavisnosti od domaćeg avio-saobraćaja.

Pritisak i na strane aviokompanije

Sve veći pritisak osećaju i strane aviokompanije.Turska, Uzbekistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kina i Egipat čine oko 72 odsto međunarodnog putničkog saobraćaja u Rusiji.

Moskva je pokušala da uveri aviokompanije da je situacija pod kontrolom. Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je u četvrtak da je stranim prevoznicima pružilo dodatna objašnjenja o bezbednosti aerodroma i vazdušnog prostora.

Ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija) i dalje tvrdi da ruska vazduhoplovna infrastruktura funkcioniše normalno, uprkos tome što se ponovljena ograničenja, otkazivanja i preusmeravanja letova šire širom mreže.

Ukrajina naglašava da civilni avioni nisu mete njenih napada i u sredu je zvanično obavestila Međunarodnu organizaciju civilnog vazduhoplovstva (ICAO) o sve većim rizicima u ruskom vazdušnom prostoru.

Druga noć poremećaja usledila je samo dva dana nakon što je Zelenski upozorio aviokompanije i putnike na te rizike.