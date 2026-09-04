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“Kina i Rusija treba da ojačaju sinergiju između inicijative ‘Pojas i put’ i razvoja Evroazijske ekonomske unije, te da dodatno usklade strategiju revitalizacije severoistoka Kine sa strategijom razvoja Dalekog istoka Rusije”, rekao je u četvrtak potpredsednikVlade Kine, Ding Sjuesjang.

Dodao je da je pod strateškim vođstvom šefova država tokom proteklih godina, regionalna saradnja Kine i Rusije, posebno između severoistoka Kine i Dalekog istoka Rusije, ostvarila značajne rezultate.

“Kina je najveći trgovinski partner ruskog Dalekog istoka”, rekao je Ding, dodajući da su ključni projekti saradnje napredovali ubrzanim tempom, dok su međusobne politike bezviznog režima dodatno podstakle prekogranično kretanje ljudi i trgovinu robom.

Ding je predložio da Kina i Rusija ostanu usmerene na potrebe stanovništva, ojačaju međusobnu podršku između regiona, razvijaju industrije sa lokalnim karakteristikama i osiguraju da oba naroda imaju konkretnije koristi od razvoja i revitalizacije. Pozvao je obe strane da brzo rešavaju probleme sa kojima se suočavaju preduzeća, očuvaju kontinuitet i stabilnost politika i stvore povoljne uslove za razvoj poslovanja.

Istakao je kako Kina i Rusija treba da čuvaju regionalni mir i stabilnost, zajednički podržavaju ciljeve i principe Povelje Ujedinjenih nacija, kao i međunarodnu pravičnost, te da se suprotstave svakom pokušaju osporavanja rezultata pobede u Drugom svetskom ratu i posleratnog međunarodnog poretka.

“Kina ima poverenje, kapacitet i uslove da održi stabilan i zdrav ekonomski razvoj“, zaključio je Ding, te naveo da Kina ostaje posvećena širenju otvaranja na visokom nivou i da poziva strane kompanije da nastave ulagati u svoje poslovanje u Kini.