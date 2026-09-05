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U nekoliko incidenata tokom poslednja tri dana u Indoneziji oko 2.000 učenika i nastavnika razbolelo se nakon što su konzumirali obroke u okviru državnog programa besplatne školske ishrane. Najveći pojedinačni slučaj trovanja zabeležen je u srednjoj školi u Lasemu, gde je obolelo 777 osoba.

Kako navodi BBC, među njima su 752 učenika i 25 nastavnika, koji su nakon obroka prijavili simptome poput dijareje i stomačnih tegoba. Škola je potom kući poslala gotovo 1.200 učenika i 95 zaposlenih, dok je nekoliko osoba prevezeno u bolnicu. Troškove lečenja, prema rečima direktorke škole, snosiće država.

Samo dan ranije, 730 ljudi obolelo je nakon konzumiranja obroka iz istog programa u islamskom internatu u Sidoaržu. Pojedini učenici morali su da budu hospitalizovani, a neki su do bolnice prevezeni u invalidskim kolicima jer nisu mogli da hodaju.

Slični slučajevi prijavljeni su i u drugim delovima zemlje. Roditelji i nastavnici naveli su da su u pojedinim obrocima primetili piletinu sluzave teksture, kao i hranu koja je delovala nedovoljno termički obrađeno i imala neprijatan miris.

Lokalne vlasti istražuju uzroke trovanja, a uzorci hrane poslati su na analizu. Direktor Nacionalne agencije za ishranu poručio je da će, ukoliko se utvrdi nemar i postojanje elemenata krivičnog dela, odgovorni snositi posledice. Incidenti su se dogodili u Indoneziji.