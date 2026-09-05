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Saopštenje je objavljeno tokom četvorodnevnog skupa u gradu Kororu, u državi Palau, prenosi danas Kjodo.

Ministri spoljnih poslova zemalja članica Foruma nisu uspeli da finalizuju saopštenje u avgustu i preneli su pregovore na sastanak lidera.

U saopštenju bloka od 18 članica pozvane su sve zemlje da dostave obaveštenje o raketnim testovima najmanje 24 sata unapred, uz naglasak na poštovanje suvereniteta pacifičkih zemalja, prema rečima predsednika Palaua Surangela Vipsa, koji je predsedavao samitom i otkrio sadržaj saopštenja na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Vips je ranije izjavio da je "jedinstveni glas Pacifika ključan da bi se Peking naveo da poštuje suverenitet, da poštuje transparentnost i da bude odgovoran partner", što ukazuje na njegovu nameru da sastavi zajedničko saopštenje u kojem kritikuje raketni test, navodi Kjodo.

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