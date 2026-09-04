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Nakon sumnje na sabotažu na trafostanici u Dormagenu, bezbednosne službe ponovo reaguju. Ovog puta policijska operacija u toku je na trafostanici u Ganderkeseu.

Prema informacijama Bilda, pripadnici službi za intervencije opkolili su objekat u okrugu Oldenburg i blokirali prilaz širem području. I policijski helikopter nadleće teren. Policija za sada govori samo o "sumnjivim okolnostima".

Nije poznato šta je tačno pronađeno na prostoru trafostanice niti da li je pričinjena šteta.

Međutim, prema dosadašnjim navodima policije, nije došlo do požara. Intervencija i dalje traje. Na licu mesta je i Savezna agencija za tehničku pomoć, čije ekipe reflektorima osvetljavaju šire područje.

U četvrtak se dogodio incident u Dormagenu (Severna Rajna-Vestfalija). Tamo je jedan prolaznik otkrio sumnjive naprave u blizini trafostanice. Policija sumnja na mogući pokušaj sabotaže.

Prema navodima istražitelja, očigledno je bilo planirano namerno izazivanje kratkog spoja. Nadležni takođe poseduju pismo u kojem se preuzima odgovornost, a koje se odnosi i na slične incidente u Berghajmu i Janšvaldeu.

Prema informacijama Bilda, pronađene naprave slične su konstrukcijama koje su već korišćene u prethodnim slučajevima. Istražitelji sada proveravaju da li iza napada stoji isti počinilac ili ista grupa.

Proverava se i da li je intervencija na trafostanici u Donjoj Saksoniji povezana sa mogućim slučajem sabotaže u Dormagenu.

(Kurir.rs/Bild/Preneo: V.M.)

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