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Argentinski predsednik Havijer Milej pojačao je već uzavrele tenzije sa Velikom Britanijom oko Foklandskih ostrva upozorenjem da će uvesti ekonomske sankcije firmama koje planiraju da eksploatišu naftu blizu britanske prekomorske teritorije.

To navodi BBC koji prenosi da je u obraćanju naciji Milej kazao da "vetrovi promena" idu u prilog argentinskom zahtevu za kontrolu nad ostrvima, ohrabren najnojivim signalima iz Vašingtona da bi SAD mogle da preispitaju neutralni stav po pitanju statusa teritorije u jugozapadnom delu Atlantskog okeana.

Milej je naftno polje "Morski lav", gde britanska i izraelska firma treba da započnu istraživačke radove, označio kao "jasnu i prisutnu opasnost".

Britanski medijski servis navodi da je Dauning strit broj 10 odmah reagovao saopštenjem da je "jasno da se pravo stanovnika Foklandskih ostrva na samoopredeljenje proteže i na pravo da eksploatišu prirodne resurse kojima raspolažu".

Više od 40 godina nakon rata oko teritorije, suverenitet atlantskog arhipelaga ostaje tačka sporenja između Velike Britanije i Argentine.

Milej je plan uvođenja sankcija objavio okružen članovima svog kabineta u predsedničkoj palati, ponavljajući da su Foklandska ostrva "istorijski i pravno gledano" argentinska.

BBC navodi da još uvek nije jasno kako ili u kojoj meri će sankcije biti uvedene ili pooštrene.

U Argentini, važeći zakon već dozvoljava ograničenja aktivnosti naftnih kompanija koje učestvuju u projektima koji se smatraju neovlašćenim na ostrvima.

Iz kabineta premijera Endija Bernama jutros je saopšteno da je stav Britanije "odavno poznat i nepokolebljiv".

- Foklandska ostrva su britanska prekomorska teritorija i ostaće to koliko god to ostrvljani žele. Pravo stanovnika Foklandskih ostrva na samoopredeljenje je od najveće važnosti i čvrsto je utemeljeno u međunarodnom pravu. Ovo nije prvi put da argentinske vlade upućuju ekonomske pretnje stanovnicima ostrva - poručeno je iz Dauning strita broj 10.

"Zauvek ćemo ostati Britanci"

Teslin Barkmen, bivša članica Zakonodavne skupštine Foklandskih ostrva, rekla je za BBC da je Milejev govor "verovatno iznervirao svakog stanovnika Foklandskih ostrva".

Ona je, govoreći za BBC iz ostrvske prestonice Stenli, dodala je da privreda te teritorije "u procvatu za ovako malo mesto".

- Zauvek ćemo ostati Britanci - poručila je Barkmen.

Ključni momenat koji je doveo do sadašnje situacije je predlog Mileja da se argentinski parlament izglasa zakon o sankcijama energetskim firmama koje planiraju da započnu istraživanje nafte kod Foklandskih ostrva.

Naftno polje "Morski lav", na oko 209 kilometara od obala ostrva, raspolaže sa procenjenih 1,7 milijardi barela nafte.

Foklandska ostrva Foto: Shutterstock

U naredne dve godine dve naftne kompanije – britanska "Rokhoper eksplorejšn" i izraelska "Navitas petroleum" – trebalo bi da započnu eksploataciju "crnog zlata" u naftnom polju "Morski lav", za šta je Milej rekao da Argentina ne može da dozvoli.

"Rokhoper eksplorejšn" je opisao to polje kao mesto koje sadrži "sirovu naftu koja je veoma tržišno isplativa".

U video snimku objavljenom ranije ove godine, Navitas je naveo da već obavlja radove na Foklandskim ostrvima, uključujući izgradnju doka, heliodroma i smeštaja za naftne radnike.

- Ako ne reagujemo brzo u narednih nekoliko meseci, oni će imati materijalni kapacitet da pristupe nafti koja se nalazi ispod našeg mora – nešto što se nikada ranije nije dogodilo - rekao je Milej.

Na referendumu 2013. godine, stanovnici ostrva su ogromnom većinom glasali da ostanu britanska prekomorska teritorija - sa 99,8% glasova za i samo tri protiv.

Mileja ugrožava bivša potpredsednica koja je za vojno rešenje

BBC navodi da postoji i domaća i regionalna politička dimenzija ove najnovije eskalacije na Foklandskim ostrvima.

1/9 Vidi galeriju Pobeda stranke argentinskog predsednika Havijera Mileja na parlamentarnim izborima Foto: Rodrigo Abd/AP, JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE

Navodi se da Milej u Argentini treba da obezbedi podršku usred pada popularnosti, pošto mu je procenat podrške trenutno na oko 34 odsto.

Ostala je samo godinu dana do predsedničkih izbora i suočavanja s ozbiljnim izazivačem u liku njegove nekadašnje potpredsednice Viktorije Viljaruel.

Ona je, kao političarka koja podržava vojna rešenja, kritikovala njegove diplomatske napore da obezbedi promene po pitanju suvereniteta Foklandskih ostrva.

Navodi se da bi najavljene sankcije mogu da budu deo šireg pokušaja da se odvrate optužbe da je Milej slab po pitanju koje je toliko važno za identitet argentinske nacije.

Mileju pomaže to što se ovde radi o nečemu konkretnom - najavljenom istraživanju naftnog polja, a ne o širokim pitanjima suvereniteta i samoopredeljenja.

1/6 Vidi galeriju Napad na argentinskog predsednika Havijera Mileja u gradu Lomas de Zamora na obodu Buenos Ajresa Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI/EFE

On tvrdi da Velika Britanija deluje kršeći rezoluciju UN kojom se dve strane pozivaju da ne preduzimaju jednostrane akcije dok spor ostane nerešen.

"Osećaju se vetrovi promena"

Milej je takođe najavio planove za pomorsku bazu u Ognjenoj zemlji na jugu Argentine, rekavši da američki predsednik Donald Tramp i SAD "procenjuju svoj istorijski stav u vezi sa Foklandskim ostrvima", koje Argentina naziva Malvinskim ostrvima.

- To nisu prazne reči jer oni razumeju da je Argentina pouzdan partner i vredan saveznik u decenijama koje dolaze - kazao je Milej, opisujući Ujedinjeno Kraljevstvo kao naciju koja "propada".

- Osećaju se vetrovi promena u svetu koji su povoljni po naše zahteve - dodao je Milej.

Foklandska ostrva Foto: iamsevensix/Shutterstock

Tramp je juče u intervjuu britanskom desničarskom mediju GB njuz, na pitanje da li bi SAD "pritekle u pomoć Velikoj Britaniji" u slučaju potencijalnog teritorijalnog spora s Argentinom, odgovorio da Britanija "nije bila tu da mu pomogne" u ratu koji Amerika vodi protiv Irana.

Trampove najnovije izjave dolaze nakon što je prethodno rekao da je stav SAD o Foklandskim ostrvima jedan od mnogih koji se preispituju.

1/5 Vidi galeriju Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu Foto: Alex Brandon / AFP / Profimedia, Alex Brandon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sara Rodžers, visoka zvaničnica u američkom Stejt departmentu, nekoliko sati pre Milejinog govora objavila je fotografiju sebe s argentinskim predsednikom uz natpis: "Uzbudljive stvari se dešavaju na zapadnoj hemisferi".

Argentinske snage su se 1982. iskrcale na Foklandska ostrva da bi potvrdile teritorijalni prava Buenos Ajresa, što je izazvalo 74-dnevni rat oko te teritorije, nakon kojeg ih je britanska vojska proterala odatle.

Foto: Shutterstock

U tom sukobu je stradalo 255 britanskih vojnika, tri stanovnika ostrva i 649 argentinskih vojnika.

Argentinski igrači su proslavili pobedu nad Engleskom na Svetskom prvenstvu u fudbalu ovog leta mašući transparentom "Malvinska ostrva su argentinska".