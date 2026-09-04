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Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) danas će glasati o istorijskoj rezoluciji kojom bi se svetu preporučilo formalno ukidanje tradicionalne Merkatorove karte sveta, a u korist nove verzije koja preciznije prikazuje stvarnu veličinu Afrike i država globalnog juga.

Iako rezolucije UN-a nisu pravno obavezujuće, usvajanje ovog predloga moglo bi pokrenuti lavinu promjena u obrazovnim sistemima širom sveta, ali i u svakodnevnoj tehnologiji, s obzirom na široku upotrebu trenutne karte u aplikacijama i administraciji.

Merkatorovu projekciju uveo je flamanski kartograf Gerardus Merkator još 1569. godine kako bi pomogao mornarima u navigaciji. Gotovo pet vekova kasnije, ona je ostala globalni standard.

Međutim, zbog specifičnog načina na koji se sferni oblik Zemlje prenosi na ravan papir, područja blizu ekvatora izgledaju znatno manja nego što jesu, dok su regije viših geografskih širina vizuelno drastično uvećane. Kao najslikovitiji primjer navodi se podatak da Afrika na karti izgleda slične veličine kao Grenland, iako je u stvarnosti afrički kontinent čak 14 puta veći od ove danske teritorije.

Inicijativu je zvanično pokrenuo Togo, a podržale su je i 54 druge države članice Afričke unije.

Robert Dusej, ministar spoljnih poslova Togoa, ističe da je došlo vreme za promene.

- Ova diskusija nije politička, već naučna. Postoje naučni dokazi i svi moramo prihvatiti stvarnost - poručio je Dusej.

Istoričari i geografi godinama upozoravaju da je Merkatorova karta ukorenjena u zapadnim stereotipima, a aktivisti su skovali i termin "kartografski kolonijalizam".

Ujedinjene nacije Foto: EPA/SARAH YENESEL

Kritičari tvrde da je mapa suptilno oblikovala međunarodnu dinamiku moći vizuelnim uveličavanjem nacija severne hemisfere, minimizirajući fizičko prisustvo Afrike. To je, smatraju, decenijama pojačavalo sistemske pristrasnosti u međunarodnoj trgovini i razvojnim prioritetima.

Kampanja pod nazivom #CorrectTheMap, koja je prikupila više od 11.000 potpisa, promoviše korištenje modernijeg i preciznijeg dizajna Equal Earth (Zemlja jednakih površina) iz 2018. godine.

- U Afriku biste mogli smestiti Sjedinjene Američke Države, Kinu, Indiju, Japan, Meksiko i veći deo Evrope, a i dalje biste imali viška zemlje - navodi se u peticiji.

Ukoliko glasanje prođe, Togo planira veliki događaj u svom glavnom gradu Lomeu početkom sledeće godine. Na njemu će se s predstavnicima UNESCO-a, Afričke unije i tehnološkim gigantima poput Gugla razgovarati o implementaciji i primjeni nove karte.