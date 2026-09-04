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Ulrih Zigmund, vodeći kandidat krajnje desničarske Alternative za Nemačku (AfD), popeo se na binu na centralnom gradskom trgu u Naumburgu i proglasio da je u istočnoj Nemačkoj nastupilo novo "buđenje".

Uoči ključnih izbora u ovoj pokrajini u nedelju - na kojima je Zigmund nadomak toga da postane prvi lider krajnje desnice koji će upravljati jednom nemačkom pokrajinom od 1945. godine - pozivanje na istočni identitet naišlo je na snažan odjek.

- Mladić pored mene uzvikivao je: "Ostdojčland!" iako je bio premlad da bi živeo u komunističkoj Nemačkoj Demokratskoj Republici - piše novinarka lista Politico, En Mekselvoj.

1/9 Vidi galeriju Ulrih Zigmund, kandidat Alternative za Nemačku za premijera pokrajine Saksonija-Anhalt Foto: MARVIN MOEBIUS / imago stock&people / Profimedia, Hendrik Schmidt, Pool/dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, Chris Emil Janssen / imago stock&people / Profimedia

- Tamo je bilo čistije. Više nemačko. Ne ova Amerika-Nemačka kao na Zapadu - svedoči novinarka šta joj je mladić rekao.

Kako navodi novinarka, pojedini elementi Zigmundovog novog buđenja "zvučali su kao odjek starog Istoka, a njegov govor bi svakako dobro prošao u Kremlju".

- Osudio je glupost podrške "korumpiranoj" Ukrajini i govorio o potrebi da se Nemačka vrati snabdevanju naftom i gasom iz Rusije - dodaje novinarka.

Istočna Nemačka je formalno raspuštena 1990. godine, ali nije nestala. Njene borbe za identitet unutar ogromnog nemačkog federalnog sistema, sa moći koncentrisanom u Berlinu, podstakle su uspon krajnje desnice.

- Ako AfD ovog vikenda zaista odnese ubedljivu pobedu, to će otvoriti duboka pitanja o tome kako kancelari poput Helmuta Kola, Angele Merkel i Fridriha Merca nisu uspeli da upravljaju tranzicijom nakon ujedinjenja i spreče velike delove istoka da krenu političkim putem ka krajnjoj desnici - zaključuje novinarka Politica.

1/7 Vidi galeriju Angela Merkel Foto: RONALD WITTEK/EPA, Kay Nietfeld/DPA

Kako navodi Mekselvoj, na uglavnom veseloj liniji za kobasice i pivo u Naumburgu, bilo je i manje vedrih tipova u majicama i obeležjima neonacista.

- Jedan od okupljenih rekao mi je da vlada u Berlinu "šalje naš novac od poreza Jevrejima u Izrael i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom" umesto da ga troši ovde - navodi novinarka.

Ističe da je važno naglasiti da istočni politički identitet nije samo jednobojna nostalgija za DDR-om.

- AfD, naime, prisvaja slogan demonstracija protiv komunizma iz 1989. godine - "Wir sind das Volk" - "Mi smo narod" - i koristi ga za sopstvene ciljeve. To priziva sećanja na marševe za slobodu u poslednjim danima socijalističke države - dodaje novinarka.

- Sada ćemo ponovo pokazati svetu - rekao joj je Dirk Huzenlaub, metalac u plavom radnom kombinezonu, sa kojim je razgovarala tokom još jednog predizbornog skupa u obližnjem gradu Licenu.

Kao samozaposleni radnik dobro je poslovao, snabdevajući mnoge lokalne kompanije. Ali dodaje da "ljudi na vrhu ne žele da nama bude dobro - namerno nas drže dole".

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Usledila je bujica internet teorija zavere, uključujući tvrdnju da su Merc i njegova prethodnica Merkelova "izdali nas i da rizikujemo da nam se zemlja raspadne kao što se raspala stara Istočna Nemačka".

- Iza prijatne atmosfere u redu za kobasice, raspoloženje može veoma brzo da se pokvari - što sam otkrila kada sam pokušala da razgovaram sa Zigmundom u Licenu, samo da bi mi bilo rečeno da "mejnstrim" mediji nisu dobrodošli. Grubo me je odgurnuo krupni muškarac koji je stajao uz Zigmundа, zavrnuo mi ruku, imao slušalicu u uhu i vrat prekriven brojnim tetovažama - ističe novinarka.

Kaže da joj je odbrusio "pomeri se ili ću te odvesti policiji".

- Kratko i bezuspešno smo raspravljali o ustavom zagarantovanom pravu da se slobodno izveštava na javnim mestima. Usledilo je još jedno snažno zavrtanje ruke i guranje, koje se završilo tako što sam se spotakla o ivičnjak i bila odvučena do policijskog automobila. Nikome nije delovalo da je to naročito zasmetalo - navodi En Mekselvoj i dodaje da je čuvar zarežao reči: "Ova žena ne sarađuje".

Kako ističe, na sledećem skupu u Naumburgu, drugi policajac koji je pažljivo pratio situaciju naredio joj je da se drži podalje od "Bezbednosne zone 1" - odnosno bilo gde u blizini bine. A onda je usledilo još jezivije upozorenje.

- To je zbog vaše bezbednosti - dodao je.

- Najbolje zapamtite, u toj zoni AfD je gazda.

1/27 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

Poslednja dva kancelara - Fridrih Merc i Angela Merkel - izazvali su snažnu reakciju u istočnoj Nemačkoj.

Za Merkelovu je ishod mogao da bude pozitivniji. I sama je poticala sa Istoka i aktivno je učestvovala u Wende, odnosno "preokretu" od komunizma. Nasledila je Kolovo obećanje da će stvoriti "procvetale pejzaže" u "novim saveznim pokrajinama".

Očajni gradovi i mesta su obnovljeni, zagađenje vazduha izazvano korišćenjem lignita za proizvodnju energije je nestalo, a putevi puni rupa danas su dovoljno glatki da se njima juri u Mercedesima i BMW-ima.

Ali Istok je mnogo negativnije reagovao na odluku Merkelove da 2015. i 2016. godine dozvoli masovni priliv tražilaca azila iz Sirije i severne Afrike. Ona je pokazala da razume tu zabrinutost u razgovoru sa novinarkom Politika 2018. godine, rekavši da razume bol stanovnika istočne Nemačke koji gledaju kako njihove zajednice demografski prazne i kako tradicionalna radna mesta nestaju.

- Naravno, ta uznemirujuća lična iskustva utiču na ljude i ostavljaju dubok trag - moramo to da razumemo - rekla je Merkel.

Ali odgovori Merkelove nisu bili dovoljni za ljude zabrinute zbog brzine društvenih promena, a od 2015. godine AfD je počeo vrtoglavo da raste.

Ulrih Zigmund Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Era kovida takođe je produbila podele: kampanja na društvenim mrežama zahtevala je uvođenje ruske vakcine Sputnjik V pre boljih opcija. To je pokazalo složenu mešavinu stavova koji su i danas snažno prisutni u narativu AfD-a: nepoverenje prema zapadnom kapitalizmu i prihvatanje Rusije.

- Iskusni sociolog Detlef Polak dijagnostikuje "mitologiju žrtve" protiv koje se zapadnim političarima teško boriti, a da pritom ne zvuče nadmeno. Čak tri četvrtine birača koji naginju AfD-u smatra da im je ujedinjena Nemačka oduzela ono što im pripada, u poređenju sa dve petine stanovništva bivše DDR - ističe novinarka lista Politico i dodaje da je frustracija počela da obeležava odnose Merkelove i njenog naslednika Merca kada su govorili o raspoloženju na nekadašnjem istoku.

- Nema svrhe pokušavati da vas ubedim u opravdanost prihvatanja više od milion izbeglica - rekla je na skupu kojem je Mekselvoj prisustvovala tokom njene poslednje predizborne kampanje 2017. godine u industrijskom gradu Biterfeldu, dok je neprijateljski raspoložena masa zviždala i trubila kako bi je nadglasala. Iza bine je odmahnula glavom, očigledno besna.

Drezden nakon bombardovanja u Drugom svetskom ratu Foto: Profimedia

- Što je više veličana kao Glorijana međunarodne liberalne demokratije zbog odlučnog odnosa prema američkom predsedniku Donaldu Trampu, to se više udaljavala od socijalno konzervativnih stanovnika istočne Nemačke. AfD je takođe učio od pokreta MAGA kako da objedini različite struje mišljenja u predizborne poruke, isprepletane lažnim ili preuveličanim pričama - ističe novinarka.

Kako dodaje, dolazak Merca, zapadnog političara koji nije opremljen velikim komunikacionim sposobnostima, zajedno sa problemima šire nemačke ekonomije - poput simboličnog udara u vidu masovnih najavljenih gubitaka radnih mesta u fabrici VW-a u Volfsburgu, blizu nekadašnje granice - dodatno je umanjio privlačnost modela prosperiteta Savezne Republike.

Analiza Hale Instituta za ekonomska istraživanja navodi da je, nakon 1990-ih, "početni zamah sustizanja zaustavljen. Od tada je istočnonemačka privreda uglavnom rasla još sporije od zapadnonemačke".

Institut je za to okrivio "nedostatak produktivnosti istočnonemačkih kompanija", kao i dugotrajan odliv mozgova i nisku stopu osnivanja novih kompanija.

Nemački zvaničnik zadužen za odbranu, kome je dozvoljeno da za "Politico" govori poverljivo, dodao je: "Ogromna većina novih odbrambenih industrija koje će pokretati prosperitet i bezbednost nalazi se u nekadašnjoj Saveznoj Republici. Zbog toga je na istoku manje interesa za naoružavanje protiv Rusije - to je dvostruki udarac koji moramo da rešimo."

Merkelova je pozvala na više "hrabrosti" kako bi se "borili za demokratiju", prizivajući sopstvenu vrstu nostalgije za 1989. godinom. Te poruke ohrabruju protivnike AfD-a, uključujući vernike koji se sada okupljaju, baš kao što su to činili protiv režima 1989. godine.

Problem je, međutim, što njeni apeli mogu da zvuče i kao "Bevormundung", odnosno pokroviteljski odnos, pri čemu se stanovnici istočne Nemačke osećaju kao da se prema njima postupa s ohološću i nadmenošću.

Ulrih Zigmund Foto: FILIP SINGER/EPA

Merc upozorava da bi vlada krajnje desnice u Saksoniji-Anhaltu značila da će se "strani investitori ubuduće kloniti ove pokrajine" i da će se pokrajina "suočiti sa ozbiljnim problemima". Ostaje da se vidi da li će se ta taktika zastrašivanja pokazati ubedljivom.

Kako navodi Mekselvoj Zigmund se, sa svoje strane, oslobodio mizernih parola drugih prvaka AfD-a.

- Bože moj, žene su baš zgodne u ovom gradu - čujem ga kako govori grupi devojaka koje se smeju dok traže selfi u Licenu.

- Bolje da ne kažem ženi - prepričava Mekselvoj.

Novinarka En Mekselvoj smatra da Merc takođe ne pokazuje mnogo ličnog interesovanja za Istok, osim što ga vidi kao problem koji treba držati pod kontrolom.

Fridrih Merc Foto: TERESA SUAREZ/EPA

- Veoma malo članova njegove vlade potiče iz tog dela Nemačke - iako stranka ističe uspon nove generacije istočnih Nemaca na sledeći nivo ministarskih funkcija. To bi uskoro možda moralo da se ubrza kako bi se suprotstavilo rastućem osećaju otuđenosti. Tokom kratke posete u ponedeljak, kada je došao da podrži Svena Šulcea, kandidata svoje stranke za premijera pokrajine, kancelar je osudio "ljude koji trguju besom". Ipak, izašao je među birače - nešto što mnogi vodeći političari izbegavaju - navodi novinarka.

- Saksonija-Anhalt je mala pokrajina po broju stanovnika - ima nešto više od dva miliona stanovnika. Ali ona je i kolevka luteranske tradicije suprotstavljanja moćnicima - tema koju su sa mnom pokrenuli okupljeni birači više zainteresovani za istoriju - navodi Mekselvoj.

Tekst zaključuje citiranjem čelnika AfD-a.

- Kako Zigmund kaže: "Čak i ako ne stignemo do tamo (do apsolutne većine), nećemo nestati". I to je bio tvrdoglavi povik sa ulica krajem 1989. godine. A 2026. godine podstakao je ogromne povike odobravanja na trgu u Naumburgu, nadjačavši kontraproteste - ističe Mekselvoj.

Kako kaže, u nedelju će AfD biti stavljen na test.