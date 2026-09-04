Slušaj vest

Vidra je u nedelju, 30. avgusta, pod vodom napala Linet Belin dok je plivala u blizini plaže "Hidden Beach" u naselju Inklajn Vilidž. Vidra je iznenada zgrabila njenu nogu i povukla je pod vodu, rekla je ona listu Reno Gazette Journal, koji je deo mreže USA TODAY.

Kao posledica napada, Belin je zadobila posekotine po celom licu, rukama i nogama, zbog čega je bilo potrebno čak 38 šavova, kao i vakcina protiv besnila.

- U početku sam mislila da me neko vuče, jer je bilo toliko snažno. Nisam videla nikoga drugog da pliva tamo, pa nisam bila sigurna, a onda sam osetila zube i kandže, i nije prestajalo - rekla je Belin.

Potom se okrenula i ugledala vidru koja ju je ujedala i grebala. Dok se napad nastavljao, Belin je pokušavala da dopre do obližnjih stena, a čak je u jednom trenutku i bacila vidru.

Iako je vikala u pomoć, niko se nije odazvao. Ipak, uspela je da izađe iz vode koristeći stene. Kada se vratila na plažu, Belin je videla vidru kako kruži tim područjem, a zatim se sama odvezla u bolnicu.

Fotografije Belininih povreda snimljene nakon incidenta pokazuju krv koja joj se slivala niz lice, kao i levu ruku i šaku. Ona je od jula plivala na tom području i profesionalna je instruktorka plivanja, ali nikada nije doživela ništa slično onome što joj se dogodilo ujezeru Taho.

Kancelarija šerifa okruga Vošo, koja je odgovorila na incident, 30. avgusta je tragala za životinjom, ali nije uspela da je pronađe, saopštilo je Odeljenje za divlje životinje Nevade.

Ovo je drugi napad vidre ovog leta u jezeru Taho. Bob Dejli je 9. avgusta plivao na plaži Pope kada ga je napala vidra, ostavljajući mu osam krvavih tragova ujeda i ogrebotina.

Takođe je došlo do napada vidre u Enkoridžu, na Aljasci. Napadi vidre mogu da budu opasni, ali su uglavnom retki.

Prema Grupi specijalista za vidre, koja je sprovela pregled napada vidri 2011. godine, od 1875. godine dokumentovano je samo 39 napada u SAD.Najveći broj napada dokumentovan je na Floridi.