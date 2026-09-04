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Konzervativna vlada premijerke Italije Đorđe Meloni postala je juče najdugovečnija u istoriji ove zemlje, poznate po kratkotrajnim vladama nakon Drugog svetskog rata.

Vlada na čelu sa Meloni je stigla do 1.413. dana na vlasti bez prekida, čime je prestigla rekord vlade Silvija Berluskonija iz perioda od 2001. do 2005. godine.

Nakon Drugog svetskog rata, Italija je kao republika promenila 68 vlada.

Nijedna još nije uspela da izdrži pun petogodišnji mandat.

Berluskonijeva je tome bila najbliža, ali je kriza vlade naterala pokojnog premijera Italije da nakratko podnese ostavku pre no što je formirao novi kabinet.

Meloni - čiji se uspeh na čelu Italije obično povezuje sa njenim instinktom za preživljavanje a ne za njena dostignuća - proslaviće sa svojom strankom postavljeni rekord danas u Bariju, na obali Jadranskog mora.

Biće to veliki predizborni skup.

1/15 Vidi galeriju Italijanska premijerka Đorđa Meloni Foto: screenshot X/Georgiameloniii, EPA Riccardo Antimiani, EPA Filippo Attili Palazzo Chigi P

Sa svojim direktnim i pragmatičnim pristupom, Meloni - inače prva žena na čelu italijanske vlade koja je svojevremeno bila Berluskonijeva ministarka - uspela je da izbegne zapadanje u krize i da gubi poslanike i ministre, što je bila ključna boljka njenih prethodnika.

Rezultati - ili manjak rezultata - iz ovog nekarakterističnog perioda stabilnosti mogli bi naposletku definisati zaostavštinu Meloni i definisati njene šanse da ponovo postane premijerka.

Silvio Berluskoni Foto: EPA/Angelo Carconi, printscreen Politika

Kada je došla na vlast u oktobru 2022. godine, ne samo što je bila prva italijanska premijerka već i prva osoba na čelu vlade čija stranka ima neofašističke korene, pa su je evropski saveznici i tržišta posmatrali sa nervozom.

Ali Meloni je uglavnom rukovodila zemljom pragmatično i čvrsto je podržavala Ukrajinu nakon ruske invazije.

1/5 Vidi galeriju Meloni, Merc, Starmer i Makron u Parizu o povodom rešavanja blokade Ormsukog moreuza Foto: Michel Euler/Pool AP

Takođe je sarađivala sa evropskim institucijama i držala sa finansijske discipline.

Imala je dobar odnosa sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, što joj je sve do skora bio njen najuočljiviji spoljnopolitički adut, ali je odnos imao i krizne momente.

1/10 Vidi galeriju Fridrih Merc i Đorđa Meloni Foto: Gregorio Borgia/AP

Od kada je došla na vlast, njena koalicija se nije promenila, što je retkost u modernoj Italiji i ključni oslonac njene kampanje za reizbor.

Izbori u Italiji biće održani krajem 2027. godine, i više niko ne postavlja pitanje može li Meloni da vlada, a pitanje je da li birači veruju da njena vlada zaslužuje još jedan mandat.