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Češka je zbog najnovijih napada i sabotaža u susednim zemljama, pre svega u Nemačkoj, pojačala mere bezbednosti iako ne diže stepen uzbune zbog opasnosti od terorističkih napada, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Lubomir Metnar.

"MUP pomno u susednim zemljama uključujući i Nemačku prati situaciju porasta broja incidenata s podozrenjem na sabotaže ili hibridno delovanje strane sile. Naše bezbednosne službe su u tesnoj vezi sa evropskim partnerima", poručio je Metnar na mreži X.

Mediji iz nezvaničnih izvora navode da je Češka pojačala obezbeđenje aerodroma i železničkih i autobuskih stanica, a u planu su i druge mere.

1/3 Vidi galeriju Petr Macinka, ministar spoljnih poslova Češke Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Usledio je niz incidenata u Nemačkoj, kada je eksplodirao neidentifikovani predmet kod železničke stanice u Augsburgu i nekoliko napada na elektroenergetsku infrastrukturu a u Poljskoj dva požara u vojnim i drugim fabrikama.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Poljski premijer Donald Tusk saopštio je u sredu da je požar u fabrici dronova u mestu Skaržisko-Kamjena u ponedeljak bez sumnje podmetnut i da je sabotaža i povezao ga sa hibridnima napadima iz Rusije, pošto te dronove koristi i ukrajinska vojska.

Poslednji napadi su naveli i češkog premijera Andreja Babiša i šefa diplomatije Petra Macinku da se solidarišu sa Nemačkom i saveznicima a prvi put i upozore domaću javnost da ni Češka ne sme da uzima olako sabotaže i moguću vezu sa Rusijom.

1/15 Vidi galeriju Češka izbori Andrej Babiš Foto: Petr David Josek/AP, MARTIN DIVISEK/EPA

"Trenutni bezbednosni incidenti u Nemačkoj su veoma ozbiljni i ne možemo da ih uzmemo olako. To što se poslednjih dana odigrava uključujući i napad u Lajpcigu, sa kojim su nemačke obaveštajne službe povezale Rusiju, ukazuje na ozbiljnost situacije", poručio je ove sedmice na mreži X Babiš.

Šef diplomatije Macinka je rekao da su zaključci nemačke istrage alarmantni i sigurno nisu samo nagađanja medija ili nekakva unutrašnja politička igra a i Macinka i Babiš najavili su sastanak sa češkim obaveštajnim službama.

Ovo je prvi put za skoro devet meseci otkako je na vlasti da vlada premijera Babiša tako ozbiljno ocenjuje incidente i povezuje ih sa hibridnim napadima i Rusijom jer je do sada prvenstveno kritikovala saveznike u Evropskoj uniji da navodno govore samo o agresiji Rusije i ratu a niko o miru.