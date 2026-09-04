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Na jednom snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se kako se dva miša tuku oko komada hrane na železničkoj stanici. Stojeći na zadnjim nogama, miševi su se nadmetali jedan protiv drugog, kružeći oko komada hrane koja se nalazila na stanici.

Posle nekoliko minuta, jedan od glodara se povlači. Međutim, drugi miš očigledno nije želeo da odustane, pa se ponovo vraća u "ring". Ipak, ubrzo ponovo beži i nestaje iz kadra kamere.

Osim što su zabavili putnike koji su čekali svoj voz, miševi su postali i prava senzacija na internetu. Ljudi su brzo počeli da komentarišu ovaj neobični "meč", šaleći se na račun njihovih "minijaturnih" borilačkih veština.

Jedna osoba je napisala: "Nadam se da su sredili svoje male bokserske rukavice za borbu."

Druga je rekla: "Ne znam da li da se smejem ili da plačem."

Treća je napisala: "Moj novac ide na miša sa leve strane."

Četvrta se našalila: "Barem se tuku iza žute linije."

Ovo nije prvi put da tuča miševa izazove veliku pažnju na internetu. Godine 2019. dva zavađena glodara su fotografisana, a njihova borba ušla je u uži izbor za nagradu za fotografiju godine u oblasti divljeg sveta.