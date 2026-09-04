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Na pružnom prelazu na železničkoj stanici Gdanjsk-Lipce u Poljskoj putnički voz juče je udario u kamion iz Bosne i Hercegovine.

Sarajevski Kliks prenosi da su snimci nadzornih kamera otkrili su prave razmere štete nakon što je voz doslovce razneo prikolicu kamiona koji je ostao zarobljen na pruzi.

U dramatičnom klipu koji je objavila Državna vatrogasna služba Gdanjska može se videti potpuno uništen kamion i oštećen putnički voz koji se zaustavio nedaleko od stanice.

Vatrogasna služba je saopćila da je dojavu o sudaru primila oko 12.30 sati.

- Oko 300 ljudi putovalo je u vozu na relaciji Gdinja-Zjelona Gora. Putnici su sami, bezbedno napustili voz. Na mestu događaja ekipe Hitne pomoći pregledale su četiri osobe – vozača kamiona, konduktera i dva putnika. Na kraju je vozač kamiona prevezen u bolnicu - saopštili su poljski vatrogasci.

1/9 Vidi galeriju Voz u Poljskoj naleteo na kamion iz BiH na zatvorenom pružnom prelazu, vozač u bolnici Foto: Printscreen

Navodi se da je zbog ovog teškog saobraćajnog incidenta železnički saobraćaj u zoni nesreće bio u potpunosti obustavljen.

Za putnike iz voza organizovan je alternativni prevoz autobusima do obližnjeg grada Čeva.

"Poljske željeznice" odlučile su da objave snimak nesreće sa CCTV kamera kao ozbiljno upozorenje svim vozačima.

Apelovali su na učesnike u saobraćaju da, ukoliko se nađu u ovakvoj, po život opasnoj situaciji i ostanu zaglavljeni između spuštenih rampi, nikada ne čekaju voz.