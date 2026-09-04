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Na šokantnom snimku vidi se grupa nasmejanih migranata kako pokušava da uhvati malog morskog sisara nakon što su ga izvukli iz mora. Uznemirujući snimak, za koji se čini da ga je napravio neko iz grupe, prikazuje mladunče delfina na obali plaže Trampolin.

Dvojica muškaraca u fluorescentnim prslucima i rukavicama prilaze i proveravaju stanje mladunčeta, pre nego što se oko njih okupilo nekoliko migranata. Jedan od migranata zatim hvata delfina za njušku, izvlači ga iz vode na stene.

Potom ga uzima u naručje, sa osmehom na licu, i podiže kako bi ostali mogli da ga dodiruju, uključujući i nekoliko mlađih tinejdžera. Muškarac ga potom podiže iznad glave dok se jezivo osmehuje, dok mladunče pokušava da se pomeri u njegovim rukama.

Jedan od službenika u fluorescentnom prsluku pokušava da natera muškarca da vrati životinju u vodu, ali on ignoriše njegove molbe.

Tokom haosa, jedan migrant je navodno udario životinju štapom po glavi i teško je povredio, nakon čega je delfin uginuo, prenosi Telecinco.

1/7 Vidi galeriju Migranti mučili i ubili mladunče delfina na plaži u Seuti Foto: Printsrkin, Printksrin

Lokalno stanovništvo pokušalo da spase delfina

Besni meštani brzo su dotrčali na plažu Trampolin u severnoafričkoj enklavi kako bi naterali migrante da spuste delfina.

Na snimku se čuju povici "ne", dok meštani uspevaju da otmu delfina od jednog od muškaraca i vrate mladunče u vodu. Međutim, lokalni mediji navode da je tada već bilo prekasno.

Jezivi prizori pokrenuli su internet peticiju kojom se zahteva da muškarci odgovorni za ovaj događaj budu uhapšeni i krivično gonjeni zbog zlostavljanja životinje.

- U sredu, 2. septembra 2026. godine, dezorijentisano mladunče delfina koje je plivalo blizu obale plaže Trampolin u Seuti brutalno je izvučeno iz vode. Očevici i lokalni mediji naveli su da se prema životinji postupalo kao prema predmetu i da je nasilno udarena štapom po glavi, što je izazvalo njenu trenutnu smrt. Ovaj čin krajnje i neopravdane surovosti ne sme proći nekažnjeno. Delfini su strogo zaštićena vrsta prema španskim i evropskim zakonima, a njihovo zlostavljanje predstavlja teško krivično delo. Zahtevamo da se iskoriste sva neophodna sredstva kako bi se zvanično identifikovali svi koji su učestvovali u ovom ubistvu i da se protiv njih primeni puna snaga zakona - napisala je Nadija Garsija Gomez koja je pokrenula peticiju po ovom pitanju.

Skoro 5.000 migranata i dalje u Seuti

Ovaj incident dolazi u trenutku kada se navodi da je gotovo 5.000 ilegalnih migranata i dalje u Seuti, više od mesec dana nakon velikog prodora kroz granicu, kada je procenjeno da je oko 72.000 muškaraca, žena i dece ušlo u enklavu.

Najmanje 145 migranata je stradalo nakon što su upali u Seutu, što je izazvalo masovnu paniku među lokalnim stanovništvom.

Desetine hiljada migranata koji su dobrovoljno upali u enklavu napustili su je i vratili se u Maroko, dok je onima koji su ostali bilo dozvoljeno da borave u improvizovanim kampovima nakon što ih je vojska opkolila i stavila na jedno mesto.

Novi šokantni podaci pokazuju da se od prodora kroz granicu svakodnevno dogodi u proseku po jedan seksualni napad i polno uznemiravanje. Špansko tužilaštvo navodi da su od kraja jula u Seuti prijavljena 23 seksualna napada, uključujući devet slučajeva čije su žrtve bila mala deca.

1/5 Vidi galeriju Španija Maroko Seuta Foto: KIKO DELGADO/EFE, SERGIO PEREZ/EFE, J.Casares/EFE

U četvrtak je u Seuti uhapšena Špankinja zbog sumnje da je u svojoj kući nožem nasmrt izbola muškarca za kojeg se verovalo da je marokanski migrant.

Utvrđeno je da je žrtva bila migrant bez dokumenata, star između 25 i 30 godina, dok policija istražuje da li je bio povezan sa osumnjičenom za ubistvo.

Haos u Seuti praćen je nedeljama protesta, tokom kojih su paljeni migrantski kampovi, a demonstranti su se sukobljavali sa policijom za razbijanje nereda.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Veliki protesti održani su ove nedelje i širom Španije zbog krize u Seuti, gde se procenjuje da je ostalo oko 5.000 migranata.