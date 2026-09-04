Slušaj vest

Timu Endruzu je presađen bubreg i to svinjski i u njegovom telu je radio 271 dan.

To je najduži period do sada zabeležen, kažu američki lekari.

Transplatacija mu je, kaže Endruz, dala "nadu" i poštedela ga odlaska u bolnicu da bi mu se krv filtrirala aparatom za dijalizu.

Lekarski tim bolnice u Masačusetsu objašnjava da je njihov rad pokazao da svinjski organi mogu da se koriste kao "most" dok ljudska transplantacija ne postane dostupna.

Svinjski organ je u Endruzovom telu na kraju otkazao i uklonjen je, a Amerikanac je morao da dijalizu pre nego što mu je u nauaru ove godine presađen ljudski bubreg.

Usled nedostatka ljudskih organa za transplantaciju, lekari i naučnici istražuju ksenotransplantaciju - korišćenje organa drugih vrsta.

U Sjedinjenim Američkim Državama oko 10.000 ljudi čeka na bubreg, dok se godišnje obavi samo 25.000 transplatacija.