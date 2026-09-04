OBOREN MEDICINSKI REKORD! Čoveku presađen svinjski bubreg, evo koliko je organ životinje radio u ljudskom telu
- Timu Endruzu je presađen svinjski bubreg koji je u njegovom telu radio 271 dan, što je najduži zabeležen period do sada.
- Lekari kažu da ovakav organ može da posluži kao 'most' do ljudske transplantacije, a Endruz je posle otkazivanja bubrega dobio ljudski organ.
Timu Endruzu je presađen bubreg i to svinjski i u njegovom telu je radio 271 dan.
To je najduži period do sada zabeležen, kažu američki lekari.
Transplatacija mu je, kaže Endruz, dala "nadu" i poštedela ga odlaska u bolnicu da bi mu se krv filtrirala aparatom za dijalizu.
Lekarski tim bolnice u Masačusetsu objašnjava da je njihov rad pokazao da svinjski organi mogu da se koriste kao "most" dok ljudska transplantacija ne postane dostupna.
Svinjski organ je u Endruzovom telu na kraju otkazao i uklonjen je, a Amerikanac je morao da dijalizu pre nego što mu je u nauaru ove godine presađen ljudski bubreg.
Usled nedostatka ljudskih organa za transplantaciju, lekari i naučnici istražuju ksenotransplantaciju - korišćenje organa drugih vrsta.
U Sjedinjenim Američkim Državama oko 10.000 ljudi čeka na bubreg, dok se godišnje obavi samo 25.000 transplatacija.
Procenjuje se da u Srbiji oko 700.000 ljudi ima hroničnu bolest bubrega, a da oko 1.700 pacijenata, među kojima i blizu 40 dece, čeka na transplantaciju, objavila je Radio-televizija Vojvodine u martu 2026.
(Kurir.rs/BBC na srpskom)