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Četvoro zatvorenika iz Libana koji su bili u izraelskom pritvoru pušteni su danas na slobodu i predati libanskim vlastima posredstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK), u okviru sporazuma dve zemlje.

Liban je zauzvrat pristao da potraži posmrtne ostatke svojih državljana jevrejskog porekla, koji su nestali tokom građanskog rata u toj zemlji 1980-ih godina.

Veruje se da se više desetina libanskih zatvorenika nalazi u izraelskim pritvorskim centrima, uključujući civile, kao i da su među njima pripadnici militantnog pokreta Hezbolah zarobljeni tokom sukoba na jugu Libana.

Jutros je, prema očevicima, konvoj vozila Međunarodnog komiteta Crvenog krsta išao ka graničnom prelazu Nakura, da bi ušao u kasarnu libanske vojske u Tiru.

MKCK je saopštio da je jedan zatvorenik oslobođen juče, dok je ostatak predat danas.

Organizacija je zatražila da se njenim timovima omogući pristup preostalim zatvorenicima i navela da od oktobra 2023. godine nema pristup pritvorenicima koji se nalaze u Izraelu.

"Mnoge porodice u Libanu i dalje čekaju odgovore o sudbini svojih bližnjih koji su možda u pritvoru, preminuli ili se o njima jednostavno ništa ne zna", navodi se.

Džozef Aun, predsednik Libana Foto: Petros Karadjias/AP, Hussein Malla/AP, WAEL HAMZEH/EPA

Puštanje zatvorenika je juče najavio kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Zvaničnici su naveli da su zatvorenici oslobođeni uz pomoć SAD i pregovora Izraela i Libana.

Predsednik Libana Džozef Aun se danas zahvalio "SAD pod vođstvom predsednika Donalda Trampa”.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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