IZRAEL OSLOBODIO 4 LIBANSKA ZATVORENIKA, PREDSEDNIK SE ZAHVALIO TRAMPU Bejrut zauzvrat pristao da potraži posmrtne ostatke svojih državljana jevrejskog porekla
- Izrael je pustio četvoro libanskih zatvorenika, a predaja je obavljena preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u okviru sporazuma dve zemlje.
- Liban je zauzvrat pristao da potraži posmrtne ostatke svojih državljana jevrejskog porekla nestalih tokom građanskog rata 1980-ih.
- Predsednik Džozef Aun zahvalio se SAD pod vođstvom Donalda Trampa na pomoći u pregovorima.
Četvoro zatvorenika iz Libana koji su bili u izraelskom pritvoru pušteni su danas na slobodu i predati libanskim vlastima posredstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK), u okviru sporazuma dve zemlje.
Liban je zauzvrat pristao da potraži posmrtne ostatke svojih državljana jevrejskog porekla, koji su nestali tokom građanskog rata u toj zemlji 1980-ih godina.
Veruje se da se više desetina libanskih zatvorenika nalazi u izraelskim pritvorskim centrima, uključujući civile, kao i da su među njima pripadnici militantnog pokreta Hezbolah zarobljeni tokom sukoba na jugu Libana.
Jutros je, prema očevicima, konvoj vozila Međunarodnog komiteta Crvenog krsta išao ka graničnom prelazu Nakura, da bi ušao u kasarnu libanske vojske u Tiru.
MKCK je saopštio da je jedan zatvorenik oslobođen juče, dok je ostatak predat danas.
Organizacija je zatražila da se njenim timovima omogući pristup preostalim zatvorenicima i navela da od oktobra 2023. godine nema pristup pritvorenicima koji se nalaze u Izraelu.
"Mnoge porodice u Libanu i dalje čekaju odgovore o sudbini svojih bližnjih koji su možda u pritvoru, preminuli ili se o njima jednostavno ništa ne zna", navodi se.
Puštanje zatvorenika je juče najavio kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Predsednik Libana Džozef Aun se danas zahvalio "SAD pod vođstvom predsednika Donalda Trampa”.
(Kurir.rs/Beta-AP)