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Vlasti u severnoj indijskoj državi Bihar upozorile su stanovnike da ne kupuju, ne prodaju i ne jedu nepoznate vrste riba koje se pojavljuju u lokalnim rekama, nakon što su poplavne vode nastale usled smrtonosnog urušavanja glečera u Nepalu donele nizvodno velike, neobične primerke i izazvale zdravstvene tegobe kod nekih ljudi.

Voda iz reke Trišuli u Nepalu uliva se u Bihar preko reka Gandak i Kosi, dva glavna vodotoka ove države, još od nepogode koja je izbila prošle nedelje, noseći sa sobom ruševine, neobične ribe, pa čak i tela nastradalih.

Upozorenje nadležnih i izlov gigantskih vrsta

Kako je nivo reka rastao, ribari su počeli da izvlače ribe koje su znatno veće i čudnije od njihovog uobičajenog ulova, a zvaničnici navode da su se neke osobe koje su ih jele u međuvremenu razbolele. Odeljenje za mlekarstvo, ribarstvo i stočarstvo Bihara izdalo je u ponedeljak javno upozorenje u kom se savetuje da se ne konzumira, ne kupuje i ne prodaje bilo kakva nepoznata ili neobična riba ulovljena u poplavnim vodama.

"Bez utvrđivanja identiteta ili potvrde nadležnog odeljenja, ne treba konzumirati nikakvu nepoznatu ili neobični ribu", navodi se u upozorenju. Nepalska policija izdala je slično upozorenje stanovnicima sa svoje strane granice.

Iz odeljenja je saopšteno da tokom poplava ribe bivaju potisnute iz ribnjaka, reka, jezera i akumulacija, pri čemu mogu biti odnesene daleko van svog prirodnog staništa, dolazeći usput u kontakt sa kanalizacijom, uginulim životinjama i drugim zagađivačima.

Istaknuto je da opasnost ne leži u samim ribama, već u onome što su one mogla da apsorbuju tokom putovanja nizvodno, zbog čega su apelovali na građane da izbegavaju izlovljenu ribu iz poplavnih voda dok se situacija ne stabilizuje.

Svedočenja ribara i poreklo neobičnog ulova

Prema pisanju indijskih medija, izveštaji o neobičnim ribama stigli su iz okruga Zapadni i Istočni Čamparan, Gopalgandž, Bagaha i Saran, dok su ribari u Gopalgandžu i Bagahi opisali ulove neobično velikih riba koje podsećaju na delfine. Čatu Sahani, ribar sa pristaništa Mangalpur u Gopalgandžu, izjavio je za list The Hindu da je retko kada video išta nalik ribama koje se sada pojavljuju u rekama ove države.

"Neke čudne i neobične ribe viđene su u jakoj struji u rekama Bihara nakon iznenadnih poplava u Nepalu", rekao je on.

"Takve ribe veoma retko viđamo u našem redovnom ulovu. Većina ugrine ubrzo nakon što bude ulovljena". Vinod Nišad, ribar iz Saharse, rekao je za pomenuti list da se promenila i sama razmera ulova.

"Ovih dana lovimo ribe teške od 27 do 38 kilograma, pa čak i od 40 do 45 kilograma", rekao je on, identifikujući neke od njih kao vrste među kojima su barali, goita i rohu.

Samir Kumar Sinha, direktor Fondacije za divlje životinje Indije, izjavio je za Times of India da su mnoge ribe koje ulaze u reku Gandak verovatno Bagarius bagarius, poznatije kao gundž som, vrsta koja naseljava brze reke širom Indije, Nepala i delova jugoistočne Azije.

On je napomenuo da se ova vrsta ribe može brzo pokvariti nakon uginuća i pozvao građane da se pridržavaju upozorenja vlasti. Ova vrsta se inače nalazi na listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN).

Pretnja od zaraza i kontaminacije vode

Pored riba, poplavne vode su u Bihar donele i veliku količinu otpada, uključujući mulj, blato, stabla drveća, ostatke srušenih mostova i oštećenih hidroelektrana u Nepalu, kao i predmete iz domaćinstva i plinske boce koje su odnete iz poplavljenih sela. Ljudski i životinjski ostaci koje je vode donela iz Nepala dodatno su povećali rizik od infekcija u vodi.

Zdravstveni stručnjaci upozorili su da bi mešanje zagađene poplavne vode sa izvorima pijaće vode, kao što su ručne pumpe i bunari, moglo izazvati brzo širenje bolesti poput dijareje i kolere, dok kontaminirana voda i hrana takođe povećavaju rizik od tifusa i hepatitisa A i E.

Očekuje se da će stajaća voda koja ostaje iza poplava pogodovati razmnožavanju komaraca, što povećava rizik od denge, malarije i čikungunje.

Situaciju dodatno komplikuje već postojeća zagađenost podzemnih voda u nekoliko okruga koji se graniče sa Nepalom, uključujući Zapadni Čamparan, Istočni Čamparan, Sitamarhi, Kišangandž, Purniju i Arariju, gde nivoi arsena već prelaze bezbednu granicu od 10 delova na milijardu (ppb).

Visok sadržaj gvožđa takođe je zabeležen u skoro svih sedam okruga koji se graniče sa Nepalom, a zvaničnici navode da poplavne vode prete da lokalne izvore vode učine još zagađenijim.

Apel stanovništvu i zdravstvene preporuke

Dr P. V. Sing iz bolnice LNJP, koja radi pod okriljem vlade Bihara, rekao je za NDTV da će zaštita stanovnika od ovih zdravstvenih rizika zahtevati blagovremeno preseljenje ljudi iz pogođenih područja, opisujući bolesti povezane sa zagađenom vodom kao ozbiljnu pretnju po ljudske živote.

Takođe se očekuje da će poplavne vode oštetiti poljoprivredno zemljište širom pograničnih okruga Bihara, što izaziva zabrinutost zbog moguće nestašice žitarica i povrća u ovoj državi.