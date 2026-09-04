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Rumunsko tužilaštvo zvanično je danas podiglo optužnicu protiv kontroverznog influensera Endrua Tejta (39)zbog trgovine maloletnicima, pranja novca, seksualnog odnosa sa maloletnom osobom i uticanja na svedoke, dok se njegov brat Tristan (38)tereti za saučesništvo.

Optužnica protiv braće podignuta je nekoliko godina nakon što su istražitelji prvi put pokrenuli postupak protiv njih, piše "Dejli mejl".

Braća Tejt, bivši kik-bokseri koji imaju dvojno američko i britansko državljanstvo, uhapšeni su u Majamijukrajem jula, nakon što je Velika Britanija zatražila njihovo izručenje. Oni su od početka odbacivali sve optužbe i negirali krivicu, piše "Indipendent".

Prošle nedelje, braća su na sudu u Floridi tražila da budu puštena iz pritvora kako bi se sa slobode borila protiv izručenja Ujedinjenom Kraljevstvu, gde se suočavaju sa optužbama za silovanje i trgovinu ljudima.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje braće Tristana i Endrua Tejta u Majamiju Foto: screenshot YT/livenowfox

Tristan se žalio na uslove u zatvoru



U međuvremenu, Tristan (38) se žalio na uslove u zatvoru, navodeći da mu je ćelija mala i da je u njoj pretoplo, kao i da nema dovoljno fizičke aktivnosti niti sunčeve svetlosti.

- Ovo počinje ozbiljno da me slama jer ne mogu u potpunosti da učestvujem u svojoj odbrani - rekao je on pred sudom i dodao da usled očajnih uslova i loše ishrane doslovno trune u ćeliji, gde je već smršao više od šest kilograma.

Takođe je naveo da po ćeliji gmižu mravi, a da se jedini toalet nalazi na mestu gde svi prolaznici mogu da ga vide. Datum saslušanja povodom izručenja još nije određen, a Britanija ima rok do sredine septembra da dostavi dokaze američkom Stejt dipartmentu.

Braća Tejt Foto: EPA Robert Ghement

Ko su braća Tejt



Braća Tejt postala su među najkontroverznijim ličnostima na internetu promovišući bogatstvo, dominaciju muškaraca i mizoginiju kroz svoju imperiju na društvenim mrežama.

Endru je ranije javno tvrdio da žene koje su seksualno napadnute "moraju da snose deo odgovornosti" za te napade, a na mrežama je delio i eksplicitne opise kako bi fizički napao žene.

Tristan je sa bratom sarađivao u nekoliko poslova, uključujući i produkciju onlajn veb-kam pornografije. Braća već dugo tvrde da su njihove nasilne i mizogine izjave izvučene iz konteksta ili da su bile zamišljene kao šala.

Braća Endru i Tristan Tejt Foto: AP Vadim Ghirda

- To nije pravi Endru Tejt, osoba Endru Tejt - izjavio je njegov advokat Hauard Srebnik, koji ga je prošlog četvrtka na sudu uporedio sa satiričnim likom Alijem Džijem, kojeg je glumio Saša Baron Koen.

Advokati braće Tejt takođe tvrde da su oni u velikoj meri preuveličavali svoje bogatstvo kako bi izgradili imidž na društvenim mrežama.

Prema njihovim rečima, tvrdnje o posedovanju brojnih pasoša bile su satirične, dok superjahta vredna 50 miliona dolara, prikazana u jednom od njihovih videa, uopšte ne pripada njima.

Skupi luksuzni automobili, uključujući i "Aston Martin" vredan 2,1 milion dolara koji je viđen u drugim snimcima, zapravo su bili iznajmljeni, tvrdi odbrana.