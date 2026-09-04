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Izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner i Stiv Vitkof navodno će prvo posetiti Moskvu, a zatim Kijev, tokom vikenda 5. i 6. septembra.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u četvrtak potvrdio da su određeni preliminarni datumi za sastanak sa izaslanicima američkog predsednika u narednim danima, ali nije naveo tačne datume.

U petak ujutru, ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na izvor, prvobitno je objavila da Vitkof i Kušner nameravaju da posete Kijev i Moskvu u narednim danima. Kasnije je dodato: "Vitkof i Kušner će prvo posetiti Moskvu, a zatim Kijev 5. i 6. septembra, rekao je izvor za TASS".

Jutarnji napad na Kijev

Tokom jutarnjeg ruskog napada na Kijev, poslanik Vrhovne rade Oleksij Gončarenko izvestio je da je dron pogodio avion na aerodromu Žuljani, drugom po veličini međunarodnom putničkom aerodromu u Kijevu i Ukrajini.

Aerodrom se nalazi u okrugu Žuljani, oko 8 kilometara jugozapadno od centra grada.

1/5 Vidi galeriju Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

"Vitkof i Kušner je trebalo da lete za Kijev u nedelju nakon posete Moskvi u subotu. Najzanimljivija stvar u vezi sa ovom rečenicom je da je TREBALO da STIGNU u Borispil avionom. To je bilo u fazi dogovora. Amerikanci su bili skeptični, ali su bili dovoljno blizu da se slože", napisao je Hončarenko.

Prema rečima Hončarenka, s obzirom na to da su "Rusi oborili avion u Žuljanima dronom", Vitkof i Kušner će najverovatnije stići u Kijev u nedelju – što znači da definitivno neće stići avionom, već će najverovatnije putovati vozom.

Kasnije je Hončarenko pojasnio da su u prijavljenom napadu pogođena dva stara sovjetska aviona Jak-40, koji nisu leteli od pre početka totalnog rata.

1/5 Vidi galeriju Sastanak Putina sa Kušnerom i Vitkofom u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin, VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL

"Putin šalje signal Amerikancima – ne želim da pregovaram i neću"

"U suštini, Putin šalje signal Amerikancima - ne želim da pregovaram i neću. U suprotnom, zašto ovaj demonstrativni udar? Očigledno je da je i on svestan ideje da su Vitkof i Kušner trebalo da lete iz Moskve za Kijev", dodao je Hončarenko.

Trenutno, osim Hončarenkovih izveštaja, nema zvaničnih informacija koje potvrđuju da su avioni uništeni na aerodromu Žuljani tokom napada dronom. Informacija da su Trampovi izaslanici trebalo da stignu u Kijev avionom takođe ostaje zvanično nepotvrđena.

U saopštenju objavljenom 3. septembra, Zelenski je rekao da je njegov pregovarački tim ostao u gotovo stalnom kontaktu sa američkim kolegama tokom priprema za posetu izaslanika.

"Imamo njihovu potvrdu: biće sastanak u Moskvi, kao i jedan u Kijevu", rekao je Zelenski, dodajući da je "važno da Amerika nastavi da bude aktivno angažovana".

Poseta je u pripremi od kraja jula, kada su se Kušner i Vitkof navodno složili da prvi put otputuju u Kijev nakon sastanaka Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Beloj kući.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Oba izaslanika su igrala centralne uloge u Trampovim navodnim naporima da posreduje u okončanju rata sa Rusijom i održavali su opsežne kontakte sa ruskim zvaničnicima.

Njihova poseta Ukrajini označila bi prvi put da je bilo koji od izaslanika putovao tamo otkako su postali posrednici Vašingtona. Zelenski je više puta tvrdio da je neophodno videti posledice ruskih napada iz prve ruke kako bi se razumele vojne i bezbednosne potrebe Ukrajine.

Očekuje se da će poseta biti prvenstveno usmerena na napore za obnavljanje trilateralnih pregovora između Ukrajine, SAD i Rusije.

U sredu, 2. septembra, ruski predsednik Vladimir Putin nagovestio je moguću promenu u odnosu na svoje višestruko odbacivanje mirovnih predlog , rekavši da i dalje postoje izgledi da Rusija i Ukrajina postignu sporazum.

Takođe je rekao da bi druge zemlje, uključujući SAD, trebalo da podrže proces, ali da ograniče svoju ulogu dok Rusija i Ukrajina "prvo ne postignu međusobni dogovor".

Zelenski je u ponedeljak, 31. avgusta, održao odvojeni telefonski razgovor sa Kušnerom i Vitkofom, opisujući razgovor kao "detaljan i konstruktivan".