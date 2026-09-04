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Ukrajinski dronovi navodno su pogodili vojno-industrijsko postrojenje u Sterlitamaku, u ruskoj Republici Baškortostan, udaljenom više od 1.300 kilometara od Ukrajine, prema lokalnim izveštajima i snimcima koji su se 4. septembra pojavili na društvenim mrežama.

Navodno je napadnuto petrohemijsko postrojenje, objavili su ruski Telegram kanali. Postrojenje proizvodi avionsko gorivo i druge materijale koji se koriste u ruskoj odbrambenoj industriji, a i ranije je bilo meta ukrajinskih napada dronovima.

Vlasti Baškortostana potvrdile su napad dronovima na industrijsku zonu Sterlitamaka, ali nisu odmah saopštile koje je postrojenje pogođeno. Ukrajinska vojska se za sada nije oglasila povodom prijavljenog napada. Za sada nije poznato kolika je šteta naneta.

Sterlitamak više puta bio meta napada

Sterlitamak je u više navrata bio meta ukrajinskih napada dronovima velikog dometa.

Ukrajinski dronovi pogodili su gradsko petrohemijsko postrojenje u novembru 2025. godine, a zatim ponovo u aprilu 2026, gađajući objekat koji ruskom vojno-industrijskom kompleksu isporučuje avionsko gorivo i druge materijale.

Najnoviji napad usledio je nakon što su dronovi 27. avgusta takođe napali industrijsku zonu Sterlitamaka.

Petrohemijsko postrojenje počelo je sa radom 1963. godine, u vreme Sovjetskog Saveza, a danas je u vlasništvu ruske hemijske kompanije Ruschem, koja se ranije zvala Russian Hydrogen.

Ukrajinska strategija napada na energetska postrojenja