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Sjedinjene Američke Države istražuju smrtonosni napad na svadbu u južnom Iranuranije ove nedelje, za koji Rojtersova analiza pokazuje da je verovatno posledica direktnog pogotka američkom municijom.

SAD nisu preuzele odgovornost za napad. Rojters je snimke i fotografije napada pokazao četvorici stručnjaka za oružje. Oni su ocenili da pričinjena šteta odgovara direktnom pogotku, dok su trojica zaključila da je verovatno reč o američkom oružju.

Potpredsednik SAD Džej Di Vensrekao je da Vašington istražuje incident, dok američka vojska tvrdi da nikada ne gađa civile.

1/3 Vidi galeriju Američki napad na svadbu u Iranu Foto: Printscreen/X

Raketa pogodila kuću tokom svadbenog veselja

Eksplozija je u utorak pogodila kuću u kojoj se održavalo svadbeno slavlje. Iranska državna televizija objavila je da je broj poginulih porastao na pet nakon što je u bolnici preminula 22-godišnja žena, dok su iranske vlasti saopštile da je gotovo 70 ljudi ranjeno.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je da vlasti razmatraju više mogućih scenarija, uključujući mogućnost da su žrtve posledica američkog napada, iranske protivvazdušne rakete koja je skrenula sa putanje ili pogrešnog presretača.

- Sprovodimo istragu jer nam je očigledno stalo. Želimo da znamo šta se dogodilo - rekao je Vens.

Dodao je da američka vojska, ukoliko napravi grešku, nastoji da iz takvih propusta uči i unapredi svoje delovanje.

Napad se dogodio u okviru američkih vazdušnih udara duž iranske obale u utorak, za koje Vašington tvrdi da su bili usmereni na vojne ciljeve nakon iranskih napada na brodove u Ormuskom moreuzu.

Iran je u znak odmazde u sredu napao američke baze u Iraku, Jordanu, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu, a nove napade izveo je i u četvrtak.

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