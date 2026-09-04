RAKETA RAZNELA KUĆU TOKOM SVADBE! Pokrenuta istraga zbog HORORA u Iranu, ko je zaista kriv za smrt svatova tokom američkog vazdušnog udara? (FOTO/VIDEO)
- SAD istražuju smrtonosni napad na svadbu u južnom Iranu, a analiza Rojtersa pokazuje da je šteta verovatno posledica direktnog pogotka američkom municijom.
- U napadu je poginulo pet ljudi, među njima i 22-godišnja žena, dok je gotovo 70 osoba ranjeno.
- Potpredsednik Džej Di Vens kaže da Vašington proverava incident, a američka vojska tvrdi da nikada ne gađa civile.
Sjedinjene Američke Države istražuju smrtonosni napad na svadbu u južnom Iranuranije ove nedelje, za koji Rojtersova analiza pokazuje da je verovatno posledica direktnog pogotka američkom municijom.
SAD nisu preuzele odgovornost za napad. Rojters je snimke i fotografije napada pokazao četvorici stručnjaka za oružje. Oni su ocenili da pričinjena šteta odgovara direktnom pogotku, dok su trojica zaključila da je verovatno reč o američkom oružju.
Potpredsednik SAD Džej Di Vensrekao je da Vašington istražuje incident, dok američka vojska tvrdi da nikada ne gađa civile.
Raketa pogodila kuću tokom svadbenog veselja
Eksplozija je u utorak pogodila kuću u kojoj se održavalo svadbeno slavlje. Iranska državna televizija objavila je da je broj poginulih porastao na pet nakon što je u bolnici preminula 22-godišnja žena, dok su iranske vlasti saopštile da je gotovo 70 ljudi ranjeno.
Neimenovani američki zvaničnik rekao je da vlasti razmatraju više mogućih scenarija, uključujući mogućnost da su žrtve posledica američkog napada, iranske protivvazdušne rakete koja je skrenula sa putanje ili pogrešnog presretača.
- Sprovodimo istragu jer nam je očigledno stalo. Želimo da znamo šta se dogodilo - rekao je Vens.
Dodao je da američka vojska, ukoliko napravi grešku, nastoji da iz takvih propusta uči i unapredi svoje delovanje.
Napad se dogodio u okviru američkih vazdušnih udara duž iranske obale u utorak, za koje Vašington tvrdi da su bili usmereni na vojne ciljeve nakon iranskih napada na brodove u Ormuskom moreuzu.
Iran je u znak odmazde u sredu napao američke baze u Iraku, Jordanu, Kataru, Kuvajtu i Bahreinu, a nove napade izveo je i u četvrtak.
Cena nafte naglo skočila
Eskalacija sukoba poslednjih dana izazvala je snažan rast cena nafte. Cena barela Brent nafte u četvrtak je četvrti dan zaredom porasla i premašila 96 dolara.