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Pri krađi nafte iz jednog broda u Nigeriji je umrlo najmanje 37 ljudi, saopšteno je danas.

Centar za zastupanje mladih i životne sredine je naveo da su se ti ljudi u četvrtak otrovali isparenjima nafte dok su je crevima isisavali iz broda u posude na čamcima.

Krađa nafte je uobičajena u Nigeriji, najvećem proizvođaču u Africi, gde su decenije eksploatacije nafte dovele do visokog nivoa siromaštva i degradacije životne sredine.

(Kurir.rs/Beta)

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