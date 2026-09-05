U Nigeriji umrlo 37 ljudi tokom krađe nafte
Planeta
KATASTROFA U NIGERIJI: Krenuli u krađu, a dočekala ih PAKLENA ZAMKA – 37 ljudi umrlo u najgorim mukama!
- Najmanje 37 ljudi umrlo je u Nigeriji tokom krađe nafte iz jednog broda.
- Žrtve su se otrovale isparenjima dok su crevima prebacivale naftu u posude na čamcima.
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Pri krađi nafte iz jednog broda u Nigeriji je umrlo najmanje 37 ljudi, saopšteno je danas.
Centar za zastupanje mladih i životne sredine je naveo da su se ti ljudi u četvrtak otrovali isparenjima nafte dok su je crevima isisavali iz broda u posude na čamcima.
Krađa nafte je uobičajena u Nigeriji, najvećem proizvođaču u Africi, gde su decenije eksploatacije nafte dovele do visokog nivoa siromaštva i degradacije životne sredine.
(Kurir.rs/Beta)
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