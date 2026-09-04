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Ruski dron je pogodio kancelariju vršioca dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandra Poklada, u zgradi SBU u Volodimirskoj ulici u Kijevu.

General nije bio u kancelariji u vreme napada, piše Ukrajinska pravda.

Oglasio se Zelenski o napadu na zgradu SBU

O napadu na zdanje SBU se oglasio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Razgovarao sam sa šefom Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandrom Pokladom. Nažalost, ruski dron je pogodio zgradu Službe bezbednosti Ukrajine u Volodimirskoj ulici u Kijevu, preko puta katedrale Svete Sofije. Sve službe za hitne intervencije su na licu mesta - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Predsednik Ukrajine je saopštio da će povređeni dobiti neophodnu pomoć.

- Dron je bio usmeren direktno na kancelariju šefa Službe bezbednosti u toj zgradi. Naložio sam Pokladu da pruži odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima kada sve bude spremno. Naša vojska će podržati ovaj odgovor. Slava Ukrajini - piše Zelenski.

Izbio požar u zgradi, očevici prijavili eksplozije

Nakon udara, u zgradi je izbio požar. Hitne službe trenutno rade na licu mesta i otklanjaju posledice napada.

Očevici su javili da se oko 15:30 čula eksplozija, nakon čega je počeo da se diže gust dim nedaleko od metro stanice "Zlatna kapija".

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je izbio požar u Ševčenkivskom okrugu zbog udara bespilotne letelice na krov nestambene zgrade.

(Kurir.rs/Ukrainska Pravda)

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