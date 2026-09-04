RUSI POGODILI SEDIŠTE UKRAJINSKIH OBAVEŠTAJACA! Dron razneo kancelariju generala Poklada, dramatične scene u centru Kijeva (FOTO/VIDEO)
- Ruski dron pogodio je zgradu SBU u Kijevu i kancelariju vršioca dužnosti šefa službe Aleksandra Poklada, koji u tom trenutku nije bio unutra.
- Zelenski je potvrdio napad i naveo da su hitne službe na terenu, dok je nakon udara izbio požar i prijavljene su eksplozije u centru grada.
Ruski dron je pogodio kancelariju vršioca dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandra Poklada, u zgradi SBU u Volodimirskoj ulici u Kijevu.
General nije bio u kancelariji u vreme napada, piše Ukrajinska pravda.
Oglasio se Zelenski o napadu na zgradu SBU
O napadu na zdanje SBU se oglasio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
- Razgovarao sam sa šefom Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandrom Pokladom. Nažalost, ruski dron je pogodio zgradu Službe bezbednosti Ukrajine u Volodimirskoj ulici u Kijevu, preko puta katedrale Svete Sofije. Sve službe za hitne intervencije su na licu mesta - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
Predsednik Ukrajine je saopštio da će povređeni dobiti neophodnu pomoć.
- Dron je bio usmeren direktno na kancelariju šefa Službe bezbednosti u toj zgradi. Naložio sam Pokladu da pruži odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima kada sve bude spremno. Naša vojska će podržati ovaj odgovor. Slava Ukrajini - piše Zelenski.
Izbio požar u zgradi, očevici prijavili eksplozije
Nakon udara, u zgradi je izbio požar. Hitne službe trenutno rade na licu mesta i otklanjaju posledice napada.
Očevici su javili da se oko 15:30 čula eksplozija, nakon čega je počeo da se diže gust dim nedaleko od metro stanice "Zlatna kapija".
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je izbio požar u Ševčenkivskom okrugu zbog udara bespilotne letelice na krov nestambene zgrade.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda)