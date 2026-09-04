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U avgustu prošle godine, u bratislavskoj četvrti Ružinov, dogodio se izuzetno tragičan događaj. Gluva majka Ivana udavila je svoje dve ćerke, Melaniju (5) i Belu (2), u kadi, a zatim zapalila stan. Sve je to učinila kako bi se osvetila mužu zbog njegove navodne nevernosti. Šokantni imejlovi koje je poslala pre ovog čina saslušani su u četvrtak na sudu.

Sadržaj imejlova i optužbe

U imejlovima se Ivana žalila na muža, navodeći da ju je varao i da nije mario za njenu ćerku. Opisala je sve - od njihovog poznanstva do odluke da se osveti. Istakla je i da se starija ćerka plašila partnera, pa je želela da sazna razlog. Prema pisanju Tvnoviny.sk, napisala je da je muž devojčici tajno masirao leđa i zadnjicu.

To se dogodilo nekoliko puta, a navela je i da se desilo nešto mnogo gore: uslikao je golu zadnjicu devojčice i poslao fotografiju prijatelju. Ivana je dodala da ga je jednom gledala preko veb-kamere tokom sličnih aktivnosti, ali to nije snimila, pa nema dokaze.

Reakcije odbrane i zastupnika

Ivanina advokatica Denisa Hostačna izjavila je da je optuženoj bilo važno da iznese na videlo šta je prethodilo činu i šta je bio njegov tačan uzrok. Bivši partner odlučno poriče sve optužbe, dok je njegov zastupnik Mihal Bezak rekao da optužena, iako ima pravo da se brani na bilo koji način, ne sme nikoga lažno ili pogrešno optuživati.

Otkrivanje zločina