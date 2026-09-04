Dodajte Kurir u vaš Google izbor

STRAVIČAN ZLOČIN NA AUTOPUTU NEDALEKO OD ITALIJANSKOG GRADA FIRENCE

STRAVIČAN ZLOČIN NA AUTOPUTU NEDALEKO OD ITALIJANSKOG GRADA FIRENCE

Slušaj vest

Italiju je šokirao zločin kod gradića Barberino di Muđelo blizu Firence, gde je Federiko Vela (36) godina izvršio samoubistvo skokom sa nadvožnjaka autoputa nakon što je u ambis gurnuo automobil u čijem gepeku je bila njegova bivša devojka Lorena Išeri (46), koju pretukao i vezao.

Korijere dela sera da je na mesto tragedije stigla firentinska policija koja istražuje slučaj ubistva i samoubistva.

Navodi se da je žrtva bila poreklom iz Lečea, grada na jugu Italije i da je u Firenci radila u marketiškoj firmi, dok je ubica bio menadžer u rent-a-kar agenciji.

Sve je počelo u firentinskom kvartu Rifredi gde je, gde je Lorena parkirala automobil kada se niotkuda pojavio Federiko, koji je je odmah napao i verovatno onesvestio.

Potom joj je vezao noge i ruke i ubacio u prtljažnik njenog automobila zajedno sa njenim rancem u kojem se nalazio Lorenin mobilni telefon.

Žrtva je posle nekog vremena došla sebi i pokušala da se oslobodi, ali nije uspela.

Ipak, pošto su joj ruke bile vezane ispred tela, nekako je izvukla telefon iz ranca i pozvala prvo majku ali se veza prekinula.

Lorena Išeri Foto: Društvene Mreže

Potom je pozvala prijatelja, ali se veza ponovo prekinula.

Na kraju je na broj 112 uspela da dobije policiju i kaže im ko je ona, ko je muškarac koji ju je napao i izdiktira broj tablica automobila u kom se nalaze.

Bila 20 minuta na vezi sa policijom

Poziv je trajao 20-ak minuta nakon čega se veza prekinula.

Policija je shvatila koliko je situacija ozbiljna i uspela da locira njen mobilni u automobilu koji se kretao autoputem A1.

Federiko Vela Foto: Društvene Mreže

Nakon što su nadzorne kamere usnimile vozilo, policija je odmah krenula ka delu autoputa.

Jedna od policijskih patrola ugledala je automobil na ivici nadvožnjaka.

Malo pre toga Federiko je otvorio prtljažnik i video da Lorena drži telefon u ruci.

- Šta radiš to? - viknuo je na žrtvu koja je ponovo bila na vezi sa policijskim operativnim centrom.

Federiko Vela i Lorena Išeri Foto: Društvene Mreže

U tom trenutku gura automobil sa Lorenom koja je još uvek živa sa nadvožnjaka visokog 40 metara.

Dotrčavaju policajci koji uključuju kamere koje nose na grudima.

Federiko Vela i Lorena Išeri Foto: Društvene Mreže

- Šta si to učinio? - pitaju ga policajci.

"Prevarila me"

Malo pre nego što se bacio u ambis Federiko im odgovara da ga je Lorena "prevarila".

- Loše se ponela prema meni, napala me je - bile su poslednje reči ubice.

Nakon nekoliko minuta stigla je Hitna pomoć, ali lekari nisu mogli da učine ništa više osim da konstatuju smrt i Lorene i Federika.

Prema prvim podacima policije, žrtva nikada nije ranije prijavila bivšeg momka za nasilje.

(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)

Femminicidio-suicidio sull'A1 a Firenze: le indagini

La polizia scientifica sul luogo della tragedia sull'A1