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Više od 80 ljudi je u nekoliko regiona Francuske od maja do avgusta ove godine zaraženo salmonelom sa semenki bundeve, a šestoro je u bolnici, saopštila su danas ministarstva zdravstva i poljoprivrede.

Semenke bundeve je preradila kompanija u jugozapadnoj Francuskoj, a prodavalo ih je više trgovaca, uključujući lanac "Gran Fre", prenosi novinska agencija Rojters.

Šestoro zaraženih je hospitalizovano, a dvoma je pružena hitna pomoć i svi zaraženi su se vratili kući posle povlačenja simptoma.

semenke bundeve, leblebije i bundeva na stolu
semenke bundeve, leblebije i bundeva na stolu Foto: Shutterstock

Sporne semenke su povučene iz prodaje.

(Kurir.rs/Beta)

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