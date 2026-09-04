Zaraza salmonelom sa semenki bundeve u Francuskoj, povučene iz prodaje, više od 80 ljudi prijavilo simptome, šestoro završilo u bolnici
Planeta
ZARAZA SALMONELOM SA SEMENKI BUNDEVE, POVUČENE IZ PRODAJE! Više od 80 ljudi širom Francuske prijavilo simptome, šestoro završilo u bolnici (FOTO)
- U Francuskoj više od 80 ljudi u zaraženo salmonelom sa semenki bundeve od maja do avgusta, a šestoro je završilo u bolnici.
- Sporne semenke je preradila firma na jugozapadu Francuske i prodavalo ih je više trgovaca, među njima i lanac 'Gran Fre'.
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Više od 80 ljudi je u nekoliko regiona Francuske od maja do avgusta ove godine zaraženo salmonelom sa semenki bundeve, a šestoro je u bolnici, saopštila su danas ministarstva zdravstva i poljoprivrede.
Semenke bundeve je preradila kompanija u jugozapadnoj Francuskoj, a prodavalo ih je više trgovaca, uključujući lanac "Gran Fre", prenosi novinska agencija Rojters.
Šestoro zaraženih je hospitalizovano, a dvoma je pružena hitna pomoć i svi zaraženi su se vratili kući posle povlačenja simptoma.
semenke bundeve, leblebije i bundeva na stolu Foto: Shutterstock
Sporne semenke su povučene iz prodaje.
(Kurir.rs/Beta)
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