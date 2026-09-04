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"Neke stvari se tako savršeno uklapaju da, čak i ako ih razdvojite, oblik one druge ostaje sa vama zauvek. Tebi, ženi koju sam voleo svim srcem i izgubio zbog svoje gluposti. Biću tvoj iako više ne mogu biti tvoj".

Ove reči, koje je Federiko Vela (36) pre nekoliko nedelja napisao na društvenim mrežama, bile su namenjene njegovoj bivšoj partnerki Loreni Išeri (45), a ubrzo potom usledila je i njegova poslednja poruka na Instagram priči: "Zbogom svima". Nakon toga odigrao se tragičan događaj koji je potresao celu Italiju.

Lorena Išeri, poreklom iz Lečea koja je godinama živela u Firenci, ubijena je u četvrtak, 3. septembra, kod gradića Barberino di Muđelo blizu Firence, tako štu ju je bivši partner Federiko Vela ubacio u prtljažnik automobila i gurnuo sa nadvožnjaka.

Foto: Društvene Mreže

"Plašila se"

Iako je njhova veza okončana u avgustu, Lorena je živela u strahu.

"Plašila se, ali ga nije prijavila", ispričala je njena majka novinarima, dodajući da ju je molila da ode u policiju jer ju je upozoravala da će je sačekati ispred kuće.

Njena prijateljica je za La Nazione izjavila da je Lorena verovala da sama može izaći iz te situacije: "Bila je izuzetna žena, dok se on pokazao kao doktor Džekil i gospodin Hajd".

Lorena Išeri i Federiko Vela Foto: Društvene Mreže

Detalji planirane zasede u garaži

Istraga kojom koordinira javni tužilac Antonio Di Natale, ukazuje na to da je napad 3. septembra bio detaljno pripremljen:

Federiko je selotejpom prekrio fotoćelije u garaži u naselju Rifredi kako bi sprečio zatvaranje vrata. Sačekao je Lorenu oko vremena ručka, napao je i vezao joj zglobove plastičnim vezicama pronađenim u vozilu. Zatim ju je zaključao u prtljažnik automobila i krenuo ka autoputu.

Dramatičnih 20 minuta na liniji 112

Dok je bila zatočena u prtljažniku, Lorena je uspela da iz ranca izvadi mobilni telefon. Nakon prekinutih poziva majci i prijatelju, pozvala je broj 112 i prijavila otmicu. Poziv je trajao oko dvadeset minuta sve dok Federiko nije zaustavio automobil, istrgao joj telefon i na snimku izgovorio: "Šta to radiš?". Iako se veza tada prekinula, operativna soba policijske uprave u Firenci već je bila pokrenula potragu za vozilom.

Tragičan rasplet na nadvožnjaku

Patrola saobraćajne policije locirala je automobil na nadvožnjaku Lora na autoputu A1. Kada je ugledao agente, Velja je najpre vikao nepovezane rečenice, a zatim je gurnuo Lorenu sa nadvožnjaka i sam skočio u smrt.

Naložena obdukcija utvrdiće da li je žrtva bila živela u momentu pada, dok će se na telu napadača raditi toksikološke analize.

Istražiteljima će u rekonstrukciji pomoći zaplenjeni telefoni, automobil, kamere sa autoputa i snimci policijskih službenika.

Federiko Vela Foto: Društvene Mreže

"Prevarila me"

Malo pre nego što se bacio u ambis Federiko je rekao policiji da ga je Lorena "prevarila", preneo je Korjere dela Sera.

- Loše se ponela prema meni, napala me je - bile su poslednje reči ubice.