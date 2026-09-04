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Devet ljudi je danas raanjeno u napadu ruskog drona na zgradu Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Kazao je da su uništeni ploča poda jednog sprata i spoljni zid zgrade, dok je požar u njoj pod kontrolom.

SBU, zadužena za kontrašpijunske i antiterorističke aktivnosti, uključena je u specijalne operacije protiv snaga i energetske infrastrukture Rusije i u ciljane napade na ruske zvaničnike.

Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

Nije rečeno da li su ranjenici pripadnici SBU iako je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da je dron gađao "direktno kancelariju šefa SBU".

Zelenski je preneo da je šef SBU Oleksandar Poklad dobio zadatak da pripremi "odgovarajuć, značajan i, ako je moguće, simetričan" odgovor na ovaj napad, uz podršku ukrajinske vojske.

Kurir.rs/Ukrinform

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