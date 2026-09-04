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Šef Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanovizrazio je nadu da bi mirovni pregovori s Rusijom, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, mogli da budu obnovljeni do kraja septembra, ali je ocenio da se uslovi za prekid vatre verovatno neće steći pre proleća 2027. godine.

Budanov je u intervjuu za Njujork tajms rekao da se očekuje da pregovarački proces bude nastavljen nakon septembarskih parlamentarnih izbora u Rusiji i nekoliko nedelja pre izbora za američki Kongres, koji će biti održani u novembru.

Šef Kancelarije predsednika Ukrajine naveo je da bi početak nove runde pregovora mogla da označi poseta Kijevu specijalnih izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Foto: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Budanov je, međutim, istakao da, iako bi pregovori mogli da budu obnovljeni već ovog meseca, "uslovi za prekid vatre verovatno neće biti stvoreni do proleća".

"Pregovori će pre ili kasnije dovesti do nečega. Ne možete da ratujete ceo život", rekao je Budanov.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je izjavio da je Kijev izneo nove predloge u vezi sa mirovnim procesom i pozvao SAD da se aktivnije uključe u njegovo sprovođenje.

Zelenski je ponovo odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji na području Donbasa.

On je 3. septembra rekao da već postoje okvirni datumi posete Vitkofa i Kušnera Ukrajini, dodajući da bi američki izaslanici trebalo da posete i Rusiju.