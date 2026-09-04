"GEOGRAFIJA NAŠEG ODGOVORA JE DEFINISANA" Kijev sprema žestoku osvetu za napad Moskve na zgradu SBU! "Rusi nisu ostvarili svoj cilj, šef nije povređen"
- SBU najavljuje odgovor na ruski napad na zgradu u Kijevu, uz poruku da će uslediti specijalne operacije i razotkrivanje špijunskih mreža.
- SBU tvrdi da cilj napada nije ostvaren, jer šef službe Oleksandr Poklad nije povređen.
- Gradonačelnik Kličko navodi da je u napadu ranjeno devet ljudi, a zgrada je oštećena i požar stavljen pod kontrolu.
Rusija će se suočiti sa još više specijalnih operacija, razotkrivenih špijunskih mreža i uništene ljudstvenosti i opreme kao odgovor na udar na zgradu Centralne uprave Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), navedeno je u saopštenju SBU, prenosi Ukrinform.
"Danas je neprijatelj izveo udar na zgradu Centralne uprave SBU. Dron je ciljano usmeren u kabinet rukovodioca Službe bezbednosti Oleksandra Poklada. Ali Rusi nisu ostvarili svoj cilj – šef SBU nije povređen. Što se tiče oštećene zgrade – ona će obavezno biti obnovljena. A Rusi će dobiti bolan odgovor na svoje udare – još više specijalnih operacija, razkrivenih agentskih mreža i uništenih neprijatelja. Slava Ukrajini!" navodi se u saopštenju.
Kako je preneo Ukrinform, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je ruski dron pogodio centralnu zgradu Službe bezbednosti Ukrajine u Vladimirskoj ulici u Kijevu, preko puta Sabornog hrama Svete Sofije.
Ranjeno 9 ljudi
Devet ljudi je danas ranjeno u napadu ruskog drona na zgradu Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.
Kazao je da su uništeni ploča poda jednog sprata i spoljni zid zgrade, dok je požar u njoj pod kontrolom.
SBU, zadužena za kontrašpijunske i antiterorističke aktivnosti, uključena je u specijalne operacije protiv snaga i energetske infrastrukture Rusije i u ciljane napade na ruske zvaničnike.
Nije rečeno da li su ranjenici pripadnici SBU iako je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da je dron gađao "direktno kancelariju šefa SBU".
Zelenski: Poklad izvestio o pripremama za aktivna dejstva kao odgovor na ruske udare
Zelenski je izjavio da je šef SBU-a Oleksandr Poklad izvestio o pripremama za aktivna dejstva kao odgovor na ruske udare. Zelenski je ovo objavio na Telegramu, prenosi Ukrinform.
"Šef SBU-a Oleksandr Poklad izvestio je o pripremama za naš aktivan odgovor na ruske udare. Geografija našeg odgovora je definisana. Slava Ukrajini!", napisao je Zelenski.
Kako je preneo Ukrinform, predsednik je rekao da je ruski dron pogodio centralnu zgradu SBU-a u Vladimirskoj ulici u Kijevu, preko puta Sabornog hrama Svete Sofije. Prema njegovim rečima, dron je bio usmeren direktno na kancelariju šefa SBU-a Oleksandra Poklada.
(Kurir.rs/Ukrinform/Foto:Ilustracija)