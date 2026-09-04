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Rusija će se suočiti sa još više specijalnih operacija, razotkrivenih špijunskih mreža i uništene ljudstvenosti i opreme kao odgovor na udar na zgradu Centralne uprave Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), navedeno je u saopštenju SBU, prenosi Ukrinform.

"Danas je neprijatelj izveo udar na zgradu Centralne uprave SBU. Dron je ciljano usmeren u kabinet rukovodioca Službe bezbednosti Oleksandra Poklada. Ali Rusi nisu ostvarili svoj cilj – šef SBU nije povređen. Što se tiče oštećene zgrade – ona će obavezno biti obnovljena. A Rusi će dobiti bolan odgovor na svoje udare – još više specijalnih operacija, razkrivenih agentskih mreža i uništenih neprijatelja. Slava Ukrajini!" navodi se u saopštenju.

Kako je preneo Ukrinform, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je ruski dron pogodio centralnu zgradu Službe bezbednosti Ukrajine u Vladimirskoj ulici u Kijevu, preko puta Sabornog hrama Svete Sofije.

Ranjeno 9 ljudi

Devet ljudi je danas ranjeno u napadu ruskog drona na zgradu Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Kazao je da su uništeni ploča poda jednog sprata i spoljni zid zgrade, dok je požar u njoj pod kontrolom.

SBU, zadužena za kontrašpijunske i antiterorističke aktivnosti, uključena je u specijalne operacije protiv snaga i energetske infrastrukture Rusije i u ciljane napade na ruske zvaničnike.

Nije rečeno da li su ranjenici pripadnici SBU iako je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da je dron gađao "direktno kancelariju šefa SBU".

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

Zelenski: Poklad izvestio o pripremama za aktivna dejstva kao odgovor na ruske udare

Zelenski je izjavio da je šef SBU-a Oleksandr Poklad izvestio o pripremama za aktivna dejstva kao odgovor na ruske udare. Zelenski je ovo objavio na Telegramu, prenosi Ukrinform.

"Šef SBU-a Oleksandr Poklad izvestio je o pripremama za naš aktivan odgovor na ruske udare. Geografija našeg odgovora je definisana. Slava Ukrajini!", napisao je Zelenski.