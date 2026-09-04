Slušaj vest

Sudija u američkoj saveznoj državi Masačusets proglasio je danas "nevažeće suđenje" nakon što porota treći put nije uspela da postigne jednoglasnu odluku u slučaju Masačusets Lindzi Klenzi, optužene za ubistvo troje svoje dece u januaru 2023. godine.

Sudija Vilijam Saliven saopštio je odluku nakon što je porota obavestila sud da je i dalje podeljena, javlja NBC Njuz.

Klenzi se izjasnila da nije kriva po tri tačke optužnice za ubistvo prvog stepena u slučaju smrti petogodišnje Kore, trogodišnjeg Dosona i osmomesečnog Kalana.

Višenedeljni proces i pravna procedura

Suđenje je trajalo gotovo šest nedelja, a porota je o presudi većala sedam dana. Njena dužnost bila je da utvrdi da li je Klenzi krivično odgovorna za smrt dece ili nije krivično odgovorna zbog mentalne bolesti.

Porota je prvi put saopštila da ne može da postigne dogovor u utorak, četvrtog dana većanja. Saliven je tada zatražio da nastave razmatranje slučaja.

U sredu je porota ponovo navela da "i dalje nije u mogućnosti da donese jednoglasnu odluku". Sudija im je potom dao takozvane Tju-Rodrigesove instrukcije, kojima se porotnici pozivaju da ulože još jedan napor kako bi postigli dogovor.

Prema zakonu Masačusetsa, sudija može dva puta da zatraži od porote da nastavi većanje, osim ako se ona sama ne saglasi da nastavi. Nakon trećeg neuspeha da se postigne jednoglasna odluka, sudija može da proglasi nevažeće suđenje, što je Saliven i učinio.

1/8 Vidi galeriju Suđenje Lindzi Klansi Foto: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Odbrana: Žrtva postporođajne psihoze i lošeg lečenja

Odbrana je tvrdila da Klenzi nije bila krivično odgovorna za ubistva jer je bolovala od postporođajne psihoze, retkog i ozbiljnog psihijatrijskog stanja koje može promeniti percepciju stvarnosti kod žena nakon porođaja.

Njeni advokati naveli su da joj se mentalno zdravlje pogoršavalo mesecima i da, uprkos pokušajima da dobije psihijatrijsku pomoć, uključujući poziv telefonskoj liniji za prevenciju samoubistva, nije dobila odgovarajuću dijagnozu. Umesto toga, dobijala je različite lekove radi ublažavanja simptoma ili neželjenih reakcija na terapiju.

Foto: Printscreen Facebook

Advokat Kevin Redington rekao je u završnoj reči da su za tragediju odgovorni "prokleti lekovi i loša medicinska nega" koju je Klenzi dobijala. On je naveo da je Klenzi tvrdila da je čula muški glas koji ju je primoravao da ubije decu, kao i da je sudski psihijatar Filip Resnik zaključio da je bila u psihotičnom stanju u vreme ubistava.

Optužbe tužilaštva: Planiran zločin i manipulacija

Tužioci su, međutim, tvrdili da je Klenzi u vreme ubistava bila svesna svojih postupaka i da je zločin unapred planirala. Priznali su da je imala probleme sa mentalnim zdravljem, ali su naveli da je manipulisala lekarima i lečenjem i da u trenutku ubistava nije bila u stanju psihoze.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Klenzi je namerno poslala tadašnjeg supruga Patrika Klenzija da kupi večeru i ode u prodavnicu prethodno proverivši koliko će mu vremena biti potrebno za put i pozvavši prodavnicu kako bi proverila da li imaju lek koji je želela da kupi.

Tužioci tvrde da je potom jedno po jedno ubila decu, a zatim pokušala da izvrši samoubistvo skokom kroz prozor spavaće sobe na drugom spratu.

Svedočenje supruga i stav o zdravstvenom sistemu

Patrik Klenzi je tokom suđenja rekao da se po povratku kući suočio sa prizorom "krvi posvuda". Klenzi je, prema njegovom iskazu, krvarila na zemlji ispred kuće, dok su deca pronađena u podrumu, bez svesti, sa trakama oko vrata.

Slučaj je tokom suđenja privukao pažnju i zbog problema u sistemu zdravstvene zaštite majki, ali je pomoćnica okružnog tužioca okruga Plimut Dženifer Sprag u završnoj reči rekla da suđenje nije bilo posvećeno sistemu mentalnog zdravlja niti načinu na koji on tretira žene.