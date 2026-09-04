OGLASIO SE NATO: Ukrajina nastavlja da dobija američko oružje koje finansiraju njeni saveznici
- Od pokretanja u julu 2025, PURL je isporučio oko 75 odsto raketa za Patriot i 90 odsto municije za druge sisteme protivvazdušne odbrane.
Ukrajina nastavlja da dobija američko oružje u okviru programa PURL, koji finansiraju saveznici i partneri NATO-a, saopštio je danas NATO.
Od svog pokretanja u julu 2025. godine, program PURL isporučio je približno 75 odsto raketa za ukrajinske raketne baterije Patriot i 90 odsto municije koju koriste drugi sistemi protivvazdušne odbrane, naveo je neimenovani zvaničnik NATO-u za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Države trenutno grade sopstvene zalihe umesto da prodaju municiju u inostranstvu, dodajući da će se "prodaja saveznicima uskoro nastaviti".
NATO je odbio da komentariše Trampovu izjavu, precizirajući da oprema isporučena u okviru PURL-a nastavlja da stiže u Ukrajinu.
Kurir.rs/Agencije