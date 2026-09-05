OGROMNA MATERIJALNA ŠTETA NAKON KATASTROFE U NEPALU! Raste stravičan bilans - poginulo PREKO 1.250 ljudi, više od 4.200 NESTALO, hiljade raseljeno
- Šteta od razornih poplava u Nepalu procenjuje se na najmanje 2,56 milijardi dolara, odnosno 387,5 milijardi nepalskih rupija.
- Za obnovu je potrebno oko 52,6 miliona dolara u prva četiri meseca, a zemlja mora da obnovi oko 20.000 kuća.
- Više od 1.250 ljudi je poginulo, preko 4.200 se vodi kao nestalo, a hiljade su raseljene.
Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon razornih poplava u Nepalu prošle nedelje procenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara, izjavio je danas šef Nacionalne agencije za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima, Dharma Radž Upreti.
Oko 52,6 miliona dolara biće potrebno za prva četiri meseca obnove za izgradnju puteva i privremenih skloništa, obezbeđivanje vode za piće i obnavljanje struje, rekao je Upreti.
Nepal će morati da obnovi oko 20.000 kuća u područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno.
Upreti je rekao da su procene napravljene u saradnji sa nadležnim vladinim organima, dok detaljna procena štete tek treba da bude sprovedena.
Katastrofalne poplave koje su pogodile Nepal prošlog meseca izazvalo je urušavanje glečera, nakon čega je bujica leda, kamenja i blata jurnula niz reku Trišuli u pograničnom području sa Kinom.
Više od 1.250 ljudi je poginulo u Nepalu, više od 4.200 se još uvek vodi kao nestalo, a hiljade je raseljeno. Katastrofa je počela 26. avgusta na Himalajima, gde je urušavanje glečera poslalo ogromne količine stena, leda i vode niz doline.
(Kurir.rs/Indeks)