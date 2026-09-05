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Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon razornih poplava u Nepalu prošle nedelje procenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara, izjavio je danas šef Nacionalne agencije za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima, Dharma Radž Upreti.

Oko 52,6 miliona dolara biće potrebno za prva četiri meseca obnove za izgradnju puteva i privremenih skloništa, obezbeđivanje vode za piće i obnavljanje struje, rekao je Upreti.

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Nepal će morati da obnovi oko 20.000 kuća u područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno.

Upreti je rekao da su procene napravljene u saradnji sa nadležnim vladinim organima, dok detaljna procena štete tek treba da bude sprovedena.

1/3 Vidi galeriju Dramatični snimci spasavanja radnika u Nepalu posle devet dana potrage Foto: NEPAL ARMY HANDOUT/Nepal Army

Katastrofalne poplave koje su pogodile Nepal prošlog meseca izazvalo je urušavanje glečera, nakon čega je bujica leda, kamenja i blata jurnula niz reku Trišuli u pograničnom području sa Kinom.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA