Slušaj vest

Šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi nakon razornih poplava u Nepalu prošle nedelje procenjuje se na najmanje 387,5 milijardi nepalskih rupija, odnosno 2,56 milijardi dolara, izjavio je danas šef Nacionalne agencije za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima, Dharma Radž Upreti.

Oko 52,6 miliona dolara biće potrebno za prva četiri meseca obnove za izgradnju puteva i privremenih skloništa, obezbeđivanje vode za piće i obnavljanje struje, rekao je Upreti.

Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Nepal će morati da obnovi oko 20.000 kuća u područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno.

Upreti je rekao da su procene napravljene u saradnji sa nadležnim vladinim organima, dok detaljna procena štete tek treba da bude sprovedena.

Dramatični snimci spasavanja radnika u Nepalu posle devet dana potrage Foto: NEPAL ARMY HANDOUT/Nepal Army

Katastrofalne poplave koje su pogodile Nepal prošlog meseca izazvalo je urušavanje glečera, nakon čega je bujica leda, kamenja i blata jurnula niz reku Trišuli u pograničnom području sa Kinom.

Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Više od 1.250 ljudi je poginulo u Nepalu, više od 4.200 se još uvek vodi kao nestalo, a hiljade je raseljeno. Katastrofa je počela 26. avgusta na Himalajima, gde je urušavanje glečera poslalo ogromne količine stena, leda i vode niz doline.

(Kurir.rs/Indeks)

Ne propustitePlanetaISPLIVALE MISTERIOZNE "RIBE-MONSTRUMI"! Katastrofa iz Nepala se prelila na Indiju, vlasti upozoravaju na OPASNOST: OVO nikako ne sme da se radi sa njima (VIDEO)
Ribe monstruoznog izgleda koje je reka donela u Indiju nakon poplava u Nepalu
PlanetaNEVIĐENO ČUDO U NEPALU! Radnici bili DEVET dana zatrpani blatom u tunelu, a onda je stigao SPAS! Pogledajte kako ih izvlače žive! (FOTO/VIDEO)
napal02 EPA Nepali Army Handout.jpg
PlanetaALARM NA NAJVIŠEM NIVOU! Stiže JOŠ JEDNA KATAKLIZMA koja će zbrisati sve pred sobom? Dramatično upozorenje iz Pekinga
profimedia0339772690-globalno-zagrevanje.jpg
PlanetaČUDO U NEPALU, MISLILI SU DA JE MRTVA Devojčica (6) provela TRI DANA pod ruševinama! Spasioci je čuli, pa kopali RUKAMA da je izvuku (VIDEO)
Nepal 2.jpg