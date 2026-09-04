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Policajci su u Njujorku danas usmrtili muškarca naoružanog nožem na Bruklinskom mostu, pošto se popeo na kablove i pretio pripadnicima hitnih službi tim oružjem, saopštili su lokalni zvaničnici, preneo je NBC njuz.

Prema rečima pomoćnika komandira, Džerija Daulinga, policajci su primili poziv hitnoj službi u vezi sa osobom koja se kretala po nosećim elementima mosta, na strani koja vodi ka Bruklinu.

Pripadnici policije su izašli na teren i pokušali da uspostave komunikaciju sa muškarcem na mostu.

Dauling je naglasio da su policajci prilikom spasavanja na velikim visinama na mostu vezani sigurnosnim užadima za konstrukciju radi bezbednosti, što drastično usporava njihovo kretanje. On je naveo da su dva policajca skoro sat vremena pokušavala da nagovore muškarca da siđe, a zatim su primetili da ima nož.

“On je rekao da želi da umre i da hoće da bude ubijen. Takođe je zapretio da ima bombu”, preneo je Dauling reči dvojice pripadnika policije.

Policajci su nastavili da ga nagovaraju da siđe sa kablova, istovremeno zahtevajući od njega da baci nož. Nakon sat vremena,prema navodima policije, muškarac je počeo brzo da se spušta niz kabl mosta u pravcu policajaca.

Oba policajca nalazila su se u liniji ispod muškarca, bili su vezani za most i stajali na istom kablu kao i on. Zvaničnici su naveli da su oni počeli da se povlače unazad, ali nisu mogli da se udalje onom brzinom kojom im se muškarac približavao.

Foto: Printskrin Youtube

Kada je muškarac prišao na oko metar od prvog pripadnika policije, podigao je ruku u kojoj je držao nož i pružio je ka policajcu. U tom trenutku, jedan pripadnik policije ispalio je hitac i pogodio muškarca.

Policajci su ga potom spustili sa sajle i počeli da mu pružaju pomoć, a smrt je konstatovana u bolnici.

Na licu mesta pronađen je nož. Zvaničnici navode da je ceo incident zabeležen policijskom kamerom koju policajci nose na uniformi.

Most je neko vreme bio zatvoren za saobraćaj u oba smera.

Pucnjava koja se danas dogodila je drugi slučaj sa smrtnim ishodom tokom intervencija policije Njujorka ove nedelje, podsetila je tv mreža.

U ponedeljak je žena sa psihičkim poremećajem, naoružana sa dva noža, nasumično napala ljude na Tajms skveru.

Prema navodima zvaničnika, ona je ubila jednu 32-godišnju ženu i ranila muškarca starog 68 godina pre nego što je krenula ka policajcima. Konstatovano je da je preminula na licu mesta.