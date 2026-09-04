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Rusija je danas ispalila dron na sedište Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u centru Kijeva, što su ukrajinske vlasti osudile kao najnovije u nizu eskalacija u ratu.

Britanska agencija Rojters prenela je na svom sajtu nekoliko ključnih činjenica o organizaciji.

SBU je moćna i tajna organizacijakoja je nastala iz ukrajinskog ogranka KGB-a iz sovjetskog doba kada je Ukrajina stekla nezavisnost 1991. godine.

Foto: Vlada Ukrajine

Ima široku nadležnost nad domaćom bezbednošću. Od početka ruske invazije 24. februara 2022. godine, igrala je značajnu ulogu u borbama, istražujući ratne zločine, suprotstavljajući se sajber napadima, sprovodeći kontraobaveštajne podatke i hvatajući ruske agente.

SBU ima hiljade specijalnih jedinica Alfa koje su izvodile napade dronovima na rusku vojnu opremu na bojnom polju, kao i na rafinerije nafte i vojne objekte duboko u Rusiji.

Takođe su koristili morske dronove za napade na tankere koji prevoze rusku naftu.

1/13 Vidi galeriju Ukrajina Kijev bombardovanje SBU obaveštajci Foto: Francisco Seco/AP

Organizacija je saopštila da je izvela neke od najspektakularnijih operacija rata protiv Rusije, kao što je korišćenje kamiona-bombe za napad na ruski most ka okupiranom ukrajinskom poluostrvu Krim u oktobru 2022.

SBU je prošle godine osmislila složeni napad dronom 2025. godine, pod kodnim nazivom Paukova mreža, koji je pogodio mnoštvo ruskih strateških bombardera na vazduhoplovnim bazama duboko u Rusiji.

Takođe se široko smatra glavnim igračem u kampanji tajnih atentata na visoke ruske vojne i druge ličnosti koje Ukrajina optužuje za ratnih zločina. Rusija je osudila ta ubistva kao terorističke napade.

Agenciju vodi Oleksandar Poklad, čija je kancelarija bila direktno meta drona koji je pogodio sedište SBU u Kijevu danas, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Foto: Francisco Seco/AP

Poklad, koji je imenovan u julu, nije povređen, saopštila je agencija.

SBU se proširila tokom rata. Broj ljudi koji rade u SBU je poverljiv, ali zakon ograničava maksimalan broj zaposlenih koji je dozvoljen tokom ratnog vremena na 41.000.

SBU ima dugogodišnje rivalstvo sa Glavnom obaveštajnom upravom, ukrajinskom vojnoobaveštajnom agencijom. Spor ove nedelje između članova organizacija prerastao je u pucnjavu u kojoj je nekoliko oficira vojne obaveštajne službe povređeno u Kijevu.

Zelenski je naredio istragu o tome šta se dogodilo.

Posebno planirana ruska operacija

Napad na zgradu Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu bio je posebno planirana ruska operacija, ocenio je danas ukrajinski stručnjak za radio-komunikacije Serhij Beskrestnov.

On je Telegramu napisao da je dronom tipa Šahed upravljano i vođeno u realnom vremenu pomoću malog, internet povezanog MESH radio releja instaliranog u blizini mete, koji je ruski agent nakratko aktivirao manje od pet kilometara od zgrade.

Takav uređaj je otprilike upola manji od školskog ranca.

Stručnjak je naglasio da u tom trenutku nijedan drugi dron Šahed nije bio u vazduhu, što, po njegovom mišljenju, isključuje pilotiranje putem lanca releja iz Rusije.